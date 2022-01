Detailhandel Einkaufen im Dorfladen boomt: Volg bestätigt Rekordjahr 2020 Die Volg-Gruppe hat 2021 einen Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt und konnte damit die Steigerung des pandemiebedingten Rekordjahrs 2020 bestätigen.

Der Volg-Laden in Güttingen gehört zu den 927 Verkaufsstellen der Volg-Gruppe. Reto Martin

Dorfläden sind bei der Kundschaft weiterhin beliebt. Das zeigt der Erfolg von Volg im letzten Jahr. Mit einem Umsatz von rund 1,76 Milliarden Franken (2020: 1,77) konnte die Winterthurer Volg-Gruppe 2021 das im Vorjahr erzielte Resultat nahezu wiederholen. Der Rückgang von lediglich 0,6 Prozent und die Umsatzsteigerung von 15,4 Prozent gegenüber 2019 sei erneut ein bemerkenswertes Resultat, schreibt Volg in einem Communiqué. Die auf Dorfläden und Kleinflächen spezialisierte Detailhandelsgruppe erzielte diesen Umsatz mit 927 Verkaufsstellen (2020: 924).

Tankstellenshops wachsen

Bei den 586 Volg-Dorfläden, dem wichtigsten Absatzkanal der Volg Gruppe, lag der Umsatz bei gegen 1,33 Milliarden Franken (2020: 1,36). Weiterhin auf Erfolgskurs befinden sich demnach die Tankstellenshops. Der Umsatz der 111 belieferten TopShops an Agrola-Tankstellen wuchs auf 343 Millionen Franken (2020: 328). Die von der Volg Konsumwaren AG belieferten 230 Freien Detaillisten erzielten einen Umsatz von 86 Millionen Franken (2020: 80).

Über alle Verkaufskanäle hinweg investierte die Volg-Gruppe 2021 überdurchschnittlich in eine nachhaltige Infrastruktur sowie in die Modernisierung der Verkaufsstellen. Auch am Hauptsitz in Winterthur wurden verschiedene Umbauten realisiert. So wurde etwa das Hochregallager der Verteilzentrale um 900 Quadratmeter vergrössert. Auf dem Dach wurde die bestehende Fotovoltaikanlage um 1900 Solarmodule erweitert.

Philipp Zgraggen, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Volg-Gruppe sagt:

Philipp Zgraggen, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Volg-Gruppe. PD

«Es war zu erwarten, dass wir die herausragenden Vorjahresumsätze nicht vollumfänglich erreichen werden. Dass sich das Ergebnis 2021 jedoch nahezu auf Vorjahresniveau bewegt, ist ein starkes Signal.»

Der anhaltende Trend zum Homeoffice sowie die Tendenz, die Ferien in Schweizer Ferienregionen zu verbringen, käme dem Einkaufen im Dorf zugute, so Zgraggen weiter.