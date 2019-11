Der erste Wasserstoff betriebene Zug für die USA: Stadler sichert sich Auftrag in Kalifornien Stadler hat von San Bernardino County Transportation Authority den Auftrag für die Lieferung eines mit Wasserstoff angetrieben Zuges des Typs Flirt inklusive einer Option auf vier weitere baugleiche Züge erhalten. Diese sollen im Süden Kaliforniens verkehren. Der erste Zug soll ab 2024 Passagiere transportieren.

So sieht der Flirt H2 aus. (Bild: PD)

(pd/stm) Mit der Unterzeichnung des Vertrags zwischen Stadler und San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA) wird der Weg für den ersten Wasserstoff betriebenen Zug für die USA frei. Der Vertrag stellt einen wichtigen Meilenstein dar, da er wesentlich dazu beiträgt, Null-Emissions-Technologie für den Schienenverkehr in die USA zu bringen, schreibt Stadler in einer Mitteilung. Der Wasserstoff betriebene Flirt H2 soll ab dem Jahr 2024 für das Redlands Passenger Rail Project im Fahrgastverkehr eingesetzt werden. Das Redlands Passenger Rail Project ist eine 14 Kilometer lange Verbindungsstrecke zwischen Redlands und der Metrolink Station von San Bernardino.



Laut Vertrag soll Stadler den ersten Wasserstoff betriebenen Zug entwickeln. Der erste Flirt H2 besteht aus zwei Wagenkästen und einem PowerPack genannten Mittelteil. Dieses fasst die Brennstoffzellen und die Wasserstofftanks. Der Zug bietet 108 Fahrgästen einen Sitzplatz und darüber hinaus Stehplatzflächen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 Stundenkilometern, teilt der Thurgauer Schienenfahrzeugbauer mit.

«Der Wasserstoff-Fflirt hilft uns, den heutigen Bedarf an Verkehrsleistung zu decken und gleichzeitig die Umwelt zu schützen», sagt SBCTA-Präsident Darcy McNaboe. Auch bei Stadler freut man sich über den ergatterten Auftrag: «Stadler setzt sich für grüne Technologie in der Schienenverkehrsbranche ein. Es ist uns eine Ehre, mit unserem Kunden aus Kalifornien den ersten Wasserstoff-Zug von Stadler in die USA zu bringen», sagt Martin Ritter, CEO bei Stadler US.

Stadler und SBCTA arbeiten seit 2017 zusammen, nachdem SBCTA drei dieselelektrische Flirt (DMU) bestellt hatte.