Dentalindustrie Altstätter Coltene hat gesunde Zähne und beisst sich aus dem Tief der Pandemie Die globalen Dentalmärkte erholen sich. Davon profitiert auch die Coltene. Die Coltene Holding AG spricht von einem starken Semesterergebnis des Unternehmens.

Die börsenkotierte Coltene produziert Verbrauchsmaterialien und Kleingeräte für Zahnarztpraxen. PD

Die Prognosen aus dem letzten Jahr haben sich bestätigt. Die Altstätter Dentalbedarfsherstellerin Coltene hat im ersten Halbjahr des Jahres den Umsatz deutlich steigern können. Ausserdem hat Coltene beim Gewinn zugelegt, wie aus einem Communiqué hervorgeht. Der Umsatz stieg demnach im Vergleich zum von der Pandemie belasteten ersten Semester 2020 (104 Millionen Franken) um 38 Prozent auf fast 144 Millionen Franken.

Weiter heisst es in der Mitteilung, dass der Reingewinn rekordhohe gut 18 Millionen Franken (2020: 0,3 Millionen Franken) betragen habe. Begründet wird das unter anderem damit, dass man vom starken Nachholbedarf und der Erholung bei Zahnbehandlungen profitiert habe. Allerdings würden auch Sparmassnahmen und Massnahmen zur Effizienzsteigerung nun Wirkung zeigen. Die Verkäufe hätten sogar das Ergebnis des ersten Semesters 2019 (135,4 Millionen Franken) übertroffen.

Nordamerika bleibt stärkster Markt

Hauptmarkt mit einem Umsatzanteil von gut 50 Prozent ist Nordamerika, wo man sogar hinzugewinnen konnte. Dies sei auch der Heimmarkt der SciCan Gruppe, der mit einer Umsatzzunahme in Lokalwährungen von fast 50 Prozent das stärkste Wachstum verzeichnet habe. Der Umsatzanteil von Lateinamerika reduzierte sich demnach aufgrund des Verkaufs der brasilianischen Tochtergesellschaft Vigodent weiter auf 4,3 Prozent. Dank dem Verkauf habe die Coltene-Gruppe die Risiken aus der laufenden Abwertung der brasilianischen Währung eliminieren können. Die Umsätze in Asien mit dem Hauptmarkt China nahmen in der Berichtsperiode währungsbereinigt um 4,7 Prozent zu. Der Umsatzanteil Asiens ging allerdings auf 10,4 Prozent (2020: 13,5) zurück.

Hauptsitz der Coltene an der Feldwiesenstrasse in Altstätten. Max Tinner

Positiver Jahresausblick

Coltene bereite sich auf eine weitere Normalisierung der Märkte vor, heisst es weiter. Um Marktanteile zu gewinnen, sind unter anderem eine neue, vereinheitlichte Preisliste, eine neue Kundendienst-Software sowie neue Händlerverträge eingeführt worden. Das sei besonders wichtig für die weitere digitale Transformation. Die Integration von SciCan und Micro-Mega sei abgeschlossen. Der Ausblick auf des Gesamtjahr 2021 ist trotz Unsicherheiten wegen der Pandemie positiv. Für das ganze Jahr erwartet Coltene Verkäufe zwischen 270 und 280 Millionen Franken.