Video

Das sagt CEO Axel Wüstmann zum Personalabbau bei CH Media

In der Schweizer Medienbranche kommt es erneut zu einem Stellenabbau. CH Media, ein Joint Venture zwischen AZ Medien und NZZ-Regionalmedien, will 200 Vollzeitstellen in den kommenden zwei Jahren streichen. CEO Axel Wüstmann nimmt Stellung.