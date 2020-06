Das östliche Marktgebiet der St.Galler Kantonalbank kommt unter neue Leitung Die Bank hat die Nachfolge für René Walser geregelt, der in die Geschäftsleitung einzieht: Der neue Leiter Privat- und Geschäftskunden Region Ost heisst Raphael Wenk.

Raphael Wenk, neuer Leiter Privat- und Geschäftskunden Region Ost der St.Galler Kantonalbank. Wenk verantwortet ein Marktgebiet mit 18 der total 38 SGKB-Niederlassungen. Bild: PD

Bei der St.Galler Kantonalbank (SGKB) übernimmt Raphael Wenk Anfang Juli die Leitung Privat- und Geschäftskunden Region Ost. In dieser Funktion ist er verantwortlich für das Marktgebiet vom Bodensee über das Rheintal bis zum Sarganserland mit 18 Niederlassungen.

Der 43-jährige Wenk hat bei der SGKB 1993 in Rheineck mit einer Banklehre begonnen, arbeitete dann in der Kundenberatung und leitete zwei Niederlassungen, zuletzt jene in Rorschach.

René Walser. Bild: PD

Wenk ersetzt als Leiter Privat- und Geschäftskunden Region Ost René Walser. Der 53-Jährige wird bekanntlich per 1. Juli Leiter Privat- und Geschäftskunden und Mitglied der Geschäftsleitung der SGKB. Walser folgt auf Albert Koller, der sich ausserhalb der Bank neu orientiert, wie diese im September 2019 ankündigte.