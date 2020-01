Das Ladensterben geht weiter – Verkaufsflächen werden zunehmend umgenutzt Die Umsätze der Schweizer Detailhändler sind 2019 nicht gewachsen. Dies spüren nun auch die Immobilienanbieter: Die Nachfrage nach Verkaufsflächen sinkt.

Leere Läden gehören mittlerweile vielerorts zum Stadtbild. Bild: Keystone SDA

Der Schweizer Detailhandel bleibt weiterhin unter Druck. 2019 sind die Umsätze laut einer Studie der Credit Suisse und des Beratungsbüros Fuhrer & Hotz stagniert. Vor allem das Segment Kleider und Schuhe litt demnach weiterhin unter der Konkurrenz durch den Onlinehandel und war im Non-Food-Bereich für den insgesamt leichten Rückgang verantwortlich (-0,3 Prozent). Food und Near-Food hingegen konnten im Vorjahresvergleich ein leichtes Plus verzeichnen (0,5 Prozent). Ebenfalls positiv entwickelt haben sich die Segmente Freizeit, Gesundheit und Autozubehör.

Die Stimmung in der Branche gleiche einer Berg- und Talfahrt, sagte Martin Hotz von Fuhrer & Hotz. 2015 markierte das annus horribilis, danach erholten sich die Umsätze. 2019 sei der Anteil Unternehmen, welche die Umsatzziele erreicht hätten, nun aber wieder gesunken. Den Strukturwandel trifft nicht nur den stationären Verkauf, sondern zunehmend auch die Immobilienanbieter. In den letzten Jahren hat sich die Leerstandsquote stetig erhöht, in Städten und Ortszentren gibt es häufig leerstehende Ladenflächen zu sehen. Aus diesem Grund findet vermehrt eine Umnutzung statt. Laut der Studie werden bei Mischnutzungen lediglich 20 Prozent der ausgeschriebenen Ladenflächen wieder an Detailhändler vermietet. Der Rest gehe an Restaurants, Coiffeurs, Kosmetiksalons oder Büro.

Laut der Studie könnten flexible und innovative Verkaufsflächen wie Pop-up-Stores eher wieder Detailhändler anlocken. Das Interesse an diesen Konzepten sei in der Branche hoch. Gefragt seien vor allem eine Flexibilisierung bei den Mietkonditionen und bei der Grundaustattung wie Mobiliar. Die Anzahl solcher flexibler Verkaufsflächen hat sich in der Schweiz seit 2015 mehr als verdoppelt.