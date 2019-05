Bühler richtet im neuen Innovationscampus mit der grossen Kelle an: «Das fördert die gezielte Kollision»

Nach 20 Monaten Bauzeit und Investitionen von über 50 Millionen Franken hat Bühler am Mittwoch den Innovationscampus Cubic eröffnet. Dieser ist für 300 Personen ausgelegt und beherbergt acht Anwendungszentren. In diesen wird an Elektrodenpasten zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos getüftelt. Oder an Druckgusstechniken für Applikationen in der Elektromobilität. Oder am Nassmahlen und Dispergieren von Druckfarben. Weitere Anwendungszentren beschäftigen sich mit Pasta, Kaffee, Getreidevermahlung, Kakaoprodukten, Backwaren und Fleischalternativen.

Urs Bühler: «Wir müssen uns differenzieren können»

An der Eröffnung zugegen war neben 300 Gästen auch die Eigentümerfamilie Bühler um den früheren Patron Urs Bühler mit seinen drei Töchtern Jeannine, Karin und Maya Bühler. Urs Bühler sagte, «um Schweizer Anlagen weltweit liefern zu können, müssen wir uns differenzieren können». Das bedürfe Innovationen, und dafür müsse man investieren. Jeannine Bühler nannte den Cubic ein starkes Zeichen für die Region und für den Standort Uzwil. In den vergangenen Jahren habe der Konzern viel in seine internationalen Standorte investiert. «Nun wollen wir die Innovationskraft mit der Modernisierung in Uzwil fördern.» Laut Maya Bühler soll «der Erfolg langfristig und nachhaltig» sein. Dazu verknüpft man laut Karin Bühler die Tradition und Werte des Familienunternehmens mit neuster Technologie. Führend und ein Pionier sei Bühler zudem in der Aus- und Weiterbildung. (T. G.)