Dätwyler schliesst Übernahme der amerikanischen Parco ab

Dätwyler kauft US-Unternehmen Parco

Der Urner Industriekonzern Dätwyler kauft in den USA das Unternehmen Parco mit Sitz im kalifornischen Ontario. Dank der Übernahme solle die Division Sealing Solutions, die Dichtungen und Verschlüsse herstellt, neue Kunden in der Öl- und Gasindustrie erschliessen können, teilte Dätwyler am Montag mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.