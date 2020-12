Chefwechsel Sesselrücken bei der Zur Rose Group Frauenfeld Der Deutschlandchef der Zur Rose Group geht. Nachfolger wird Schweizchef Walter Hess. Neuer CEO Schweiz ist Emanuel Lorini.

Die Versandapotheke Zur Rose mit Sitz in Frauenfeld hat Führungspositionen neu besetzt. Gaetan Bally / KEYSTONE

Olaf Heinrich hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, die Zur Rose-Gruppe zu verlassen. Das teilt die Zur Versandapotheke Zur aus Frauenfeld mit. Demnach ist Heiinrich seit 2009 CEO der Zur Rose Tocher DocMorris und verantwortet seit 2017 die gesamte Leitung des Deutschlandgeschäfts. Verwaltungsratspräsident Stefan Feuerstein kommentiert: "Olaf Heinrich ist es gelungen, unsere Wachstumsstrategie, die insbesondere auf Europas grössten Medikamentenmarkt Deutschland fokussiert ist, voranzutreiben. Zudem hat er massgeblich dazu beigetragen, Zur Rose als umfassenden Gesundheitsdienstleister und Technologieunternehmen zu positionieren." Die Gruppe sei heute hervorragend aufgestellt, um die Chancen der Digitalisierung im Gesundheitswesen in den kommenden Jahren zu nutzen.

Walter Hess übernimmt

Der Verantwortliche für das Segment Schweiz, Walter Hess, übernimmt die Leitung des Segments Deutschland und die Position als CEO von DocMorris per sofort, schreibt Zur Rose weiter. Als Mitglied des obersten Führungsgremiums sei Walter Hess mit dem Online-Geschäft, den strategischen Projekten, aber auch mit den Chancen und Herausforderungen in Deutschland bestens vertraut. Zudem habe er selbst mehrere Jahre die deutsche Tochtergesellschaft Zur Rose Pharma GmbH in Halle (Saale) geleitet und war schon vorher als externer Berater für die Zur Rose-Gruppe in Deutschland tätig.

Walter Oberhänsli, Delegierter des Verwaltungsrats und CEO, betont:

Walter Oberhänsli CEO Zur Rose, Frauenfeld. Andrea Stalder

"Walter Hess ist die ideale Besetzung für die verantwortungsvolle Position. Er hat das Schweizer Geschäft in den vergangenen Jahren äusserst erfolgreich geleitet und zukunftsweisend ausgerichtet."

Neuer Schweizchef

Die Position des Segmentverantwortlichen Schweiz übernimmt Emanuel Lorini. Er ist seit 2011 Leiter des Ärztegeschäfts (B2B) und Mitglied der Geschäftsleitung der Zur Rose Suisse AG. Walter Hess betont, dass unter der Leitung von Emanuel Lorini es gelungen sei, den Marktanteil des Ärztegeschäfts deutlich zu steigern. Zudem habe er eine Reihe von Innovationen für eine digitalisierte Gesundheitsversorgung erfolgreich vorangetrieben.