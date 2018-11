Chef der Thurgauer Kantonalbank wird neuer Raiffeisen-Chef Raiffeisen ist auf der Suche nach einem neuen Firmenchef fündig geworden. Heinz Huber, der derzeit die Thurgauer Kantonalbank leitet, übernimmt am 7. Januar 2019 die neue Aufgabe.

Heinz Huber wird neuer Raiffeisen-CEO

(sda/awp)

Er tritt damit die Nachfolge von Patrik Gisel an, der am 9. November per sofort zurückgetreten war.

folgt mehr