Video

CH Media übernimmt die Fernsehgruppe 3 Plus

Nun ist es offiziell: Das Medienunternehmen CH Media kauft die 3 Plus Group und wird somit der stärkste Anbieter im Schweizer Privatfernsehen. Für Dominik Kaiser, CEO der 3 Plus Group, ist dies ein bewegender Moment. Er wird CH Media in Zukunft noch als Berater zur Seite stehen.