Calida-Tochter Lafuma verkauft Marke Eider nach Korea

Eine Kundin im Calida-Shop an der Kapellgasse 16 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, 16. März 2015)

(sda/awp) Die zur Luzerner Wäscheherstellerin Calida gehörende Lafuma hat von der südkoreanischen K2-Gruppe ein bindendes Angebot zum Verkauf ihrer Marke «Eider» erhalten. Die Transaktion dürfte im ersten Quartal 2020 über die Bühne gehen.

Eider ist eine französische Marke und ein Unternehmen, das Sportbekleidung für Bergsteigen und Eisklettern herstellt. Dabei unterliege der Verkauf noch einem Betriebsrats-Konsultationsverfahren in Frankreich, teilte die in Paris kotierte Calida-Tochter am Dienstagabend mit.

Über die finanziellen Details habe man Stillschweigen vereinbart, teilte Calida gleichzeitig mit. Die Transaktion werde aber keine Auswirkungen auf das Ergebnis 2019 haben. Eider ist eine der drei Marken der Millet Mountain Group, die Lafuma gehört, die wiederum zu 87,7 von Calida kontrolliert wird.

«Mit dem Verkauf von Eider wird sich die Millet Mountain Group auf die Marken Millet und Lafuma konzentrieren, so dass wir unsere Aktivitäten bündeln und schneller Marktanteile gewinnen können», lässt sich Calida-Chef Reiner Pichler in der Mitteilung zitieren.