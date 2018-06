Bühler übernimmt einen Beschichtungsspezialisten in den USA Architekturglas, Displays oder Verpackungsmaterialien: Zur Vakuumbeschichtung solcher grossflächigen Produkte dienen die Anlagen, für welche die neue Bühler-Tochter Sputtering Components Teile und Baugruppen herstellt. Thomas Griesser Kym

Bauteile der US-Firma Sputtering Components Inc. (SCI), die von Bühler übernommen wird. (Bild: SCI)

Der Technologiekonzern Bühler mit Sitz in Uzwil erwirbt die Firma Sputtering Components Inc. (SCI). Das US-Unternehmen aus Owatonna im Süden des Staats Minnesota hat gut 40 Mitarbeitende. SCI stellt Komponenten und Baugruppen wie Endblöcke oder Magnetsysteme für Anlagen her, auf denen grosse Flächen vakuumbeschichtet werden. Diese Anlagen werden zur Produktion von Architekturglas, Displays oder flexiblen Verpackungsmaterialien eingesetzt. Bühler arbeitet mit SCI seit Jahren zusammen.

Im Verbund mit deutschem Standort

Über den Kaufpreis bewahrt Bühler Stillschweigen. SCI wird am aktuellen Standort weiter­geführt, ergänzt Bühlers Nordamerika-Tätigkeiten und wird als Einheit des Geschäfts mit Vakuumbeschichtungen der Bühler Leybold Optics auftreten. Im Verbund mit deren Beschichtungs­lösungen im deutschen Alzenau sollen dank SCI vor allem der weltweite Vertrieb und Service verstärkt und das Produktport­folio erweitert werden. Dies einerseits mit Prozesslösungen, andererseits mit neuen kostengünstigen Produktsortimenten, wie Bühler schreibt. Vergangenes Jahr arbeiteten von den weltweit fast 11'000 Bühler-Beschäftigten 773 in Nordamerika.