INSEKTEN Bühler baut eine industrielle Insektenanlage für französischen Kunden: «Wir wollen ein globaler Player werden» Proteine aus Insekten spielen in der Ernährung der Zukunft eine wichtige Rolle, sagt Ian Roberts, Technologiechef der Uzwiler Bühler Group. Nun baut Bühler an einer grossen Anlage in Frankreich.

So soll die Anlage aussehen, die Bühler für Agronutris baut. Quelle: PD

Die Gemeinde Rethel liegt im Nordosten Frankreichs, auf halbem Weg von Reims zur belgischen Grenze. Sie hat über 7000 Einwohner, eine imposante Kirche und ein schmuckes Rathaus. Doch seit der Schlacht bei Rethel am 15, Dezember vor 371 Jahren ist hier wenig nennenswertes geschehen. Mehdi Berrada will das ändern. Anfang 2023 soll hier eine industrielle Anlage zur Aufzucht von Insektenlarven in Betrieb genommen werden. Aus ihnen werden Proteine gewonnen, die dann vor allem zu Tiernahrung verarbeitet werden.

Eine der grössten Anlagen dieser Art

Mit 16’000 Quadratmetern dürfte es eine der grösseren Anlagen dieser Art sein. Doch für Berradas Firma, die französische Agronutris, ist es ein erster Schritt. Sie wälzt bereits Pläne für eine zweite, rund drei Mal grössere Anlage. Denn für Berrada ist klar: «Wir wollen ein globaler Player werden.»

Agronutis-CEO Mehdi Berrada Bild:PD

Die Vorarbeit hat Agronutris sei 2011 geleistet. Damals wurde das Unternehmen gegründet. Es war noch früh in der Entwicklung der Branche. Seither forscht Agronutis an der Biologie von Insekten wie Mehlwürmern, Heuschrecken oder der Schwarzen Soldatenfliege. «Insektenbiologie und die Forschung dazu ist unsere Stärke», sagt Berrada. Für den Bau der Anlagen greift die Agronutris aber auf Ostschweizer Know-how zurück.

«Dass wir mit Bühler zusammenarbeiten, war für uns offensichtlich», sagt Mehdi Berrada in einer Videokonferenz über die Zusammenarbeit. Für den Uzwiler Technologiekonzern sprach nicht nur seine langjährige Erfahrung in der Nahrungsmittelindustrie. «Bühler hat auch ein gutes Team extra für die Insektenproduktion, das die Technologie voranbringen will.»

Anlage wird weitgehend automatisch laufen

So rüstet Bühler die Insektenfarm mit Anlagen für die gesamte Produktionskette aus. Ein Meilenstein sei die Anlage in Rethel deshalb auch für Bühler, sagt Andreas Baumann, Leiter Marktsegment Insektentechnologie.

«Nach der Planung freuen wir uns jetzt, die Anlagen auch wirklich zu realisieren.»

Die Schwarze Soldatenfliege

Erster Schritt in einer solchen Anlage ist die Fütterung. Dabei gehe es darum, die richtige Nahrung für die Larven bereitzustellen. «Und auch sicherzustellen, dass die Temperatur stimmt und die Nährstoffe in der richtigen Konsistenz an die Larven geht.» Der zweite Teil sei eine Premiere für Bühler. «Es ist das erste Mal, dass wir auch das Larvenaufzuchtsystem bauen.» In Brutkästen wachsen die Larven der Schwarzen Soldatenfliege. Bühler sorge nicht nur dafür, dass diese Kästen sich automatisch in der Anlage bewegen, sondern auch, dass das Klima darin stimmt, um möglichst schnelles Wachstum zu erreichen.

Auch Reststoffe nutzen

Andreas Baumann, Bühler Bild: PD

Haben die Larven das Erntegewicht erreicht, werden sie automatisch von Abfällen getrennt und weiterverarbeitet. «Hier spielt es eine Rolle, wofür die Proteine gebraucht werden», im Fall der Anlage in Rethel wird aus den Larven vor allem Tierfutter für Hühner, Schweine oder Fische. In einer eigenen Anlage müssen die Lipide von den Proteinen getrennt werden.

Nicht nur die Proteine kommen am Ende auf den Markt. «Auch die Reststoffe werden verarbeitet», sagt Baumann. Agronutris könne diese dann weiter verkaufen, vor allem als Dünger.

Ein entscheidender Punkt der Anlage sei die hohe Automation – und die Datensammlung. «Die Anlage sammelt jeden Tag rund 350 Millionen Datenpunkte», sagt Baumann. Daten, die ausgewertet und zur Optimierung der Prozesse verwendet werden können. «Das ist auch deshalb wichtig, weil es sich um eine noch junge Industrie handelt», sagt Baumann. «Es gibt nicht viele Anlagen von dieser Grösse.»

In diesen Boxen werden die Larven der Schwarzen Soldatenfliege aufgezogen. Quelle: PD

Baustein der Ernährung der Zukunft

Für Bühler ist die Insektenindustrie aber nicht nur ein neues Marktfeld. Für Technologiechef Ian Roberts ist sie ein wichtiger Baustein in der Ernährung der Zukunft. «Und ein wichtiges Element für eine Kreislaufwirtschaft», sagte Roberts an der Präsentation. Denn die Insektenlarven essen, was die Menschen übrig lassen: Organische Reststoffe und Abfälle der Nahrungsmittelindustrie oder aus Haushalten können sie verwerten. Heute nutzt man das oft zur Produktion von Energie in Form von Biogas, sagt Roberts. «Aber besser wäre es, das Material wieder in den Nahrungsmittelkreislauf zu bringen.» So wie das auch die Agronutris plant: Die Insektenlarven essen diese Reststoffe, die Larven wiederum werden zu Proteinen, das Hühner, Schweine oder Fische füttert.

«Es wird nicht jeder Veganer»,

sagt Roberts. «Und in manchen Weltgegenden steigt der Fleischkreislauf weiter.» So sei es ein wichtiges Anliegen, den CO 2 -Fussabdruck der Fleischproduktion zu senken. Tierfutter aus Bioabfällen sei ein möglicher Weg dazu.

Agronutris hat bereits Lieferanten: Mehrere Nahrungsmittelunternehmen sollen die Anlage beliefern. 70’000 Tonnen pro Jahr sollen die Larven der Schwarzen Soldatenfliege in Proteine umwandeln. Drei Mal mehr bei der nächsten Anlage. Auch dort würde er gerne wider mit Bühler zusammenarbeiten, sagt Agronutris-CEO Berrada. «Wir setzen auf langfristige Partnerschaften.»