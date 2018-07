Brauerei Anheuser-Busch Inbev zieht in die Suurstoffi in Rotkreuz ein

Das Immobilienunternehmen Zug Estates hat für die Überbauung Suurstoffi in Rotkreuz eine prominente Mieterin gefunden. Die Brauerei Anheuser Busch Inbev verlegt per Anfang 2019 bis zu 130 Arbeitsplätze von Steinhausen in das Suurstoffi-Areal.