Börsenhandel hinter Gittern Der Handel an der Schweizer Börse könnte weitergehen, selbst wenn Zürich von einem Hochwasser geflutet würde oder der Strom über Tage ausfiele. Das Datacenter befindet sich in einem Hochsicherheitstrakt. Reto Wäckerli (AWP)

Die Server mit den Daten der Schweizer Börse sind bei Equinix gut gesichert. (Bild: PD)

Die Szenerie erinnert an James-Bond-Filme. Ins Gebäude in Zürich West kommt nur, wer sich im Vorfeld namentlich angekündigt hat. Jeder muss zudem am Empfang seinen Pass oder seine Identitätskarte abgeben – auch Leute, die täglich im unscheinbaren ­Gebäude arbeiten. Draussen wachen Infrarotkameras darüber, dass selbst in der Nacht niemand unbemerkt aufs Firmengelände kommt. Drinnen gibt es Schleusen und Drehtüren.

«Wir gewährleisten die Sicherheit von der Sicherheit von der Sicherheit», sagt Roger Semprini. Er ist Schweiz-Chef des US-Unternehmens Equinix, das das Datacenter mit James-Bond-Feeling betreibt. Ein wichtiger Kunde des Unternehmens ist die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange. Die sogenannte «Ma­tch­ing Engine» der SIX, in welcher der Handel abgewickelt wird, steht im Datacenter in einem separaten Raum und ist hinter Gittern nochmals gesichert. Zutritt erhält nur, wer den richtigen Code eintippt. Zudem wird die Identifikation mit einem Hand­lesegerät überprüft. «Wir lassen ohne das Okay der Besitzer der Rechner niemanden hinein», sagt Semprini. Selbst wenn es brennen würde, dürfen die Türen nicht sofort geöffnet werden. Auch dann muss ein bestimmtes Prozedere eingehalten werden.

Riesige Datenvolumina

Ohne den störungsfreien Fluss der elektronischen Daten kann keine moderne Börse funktionieren. Alles geschieht in Echtzeit. Und die Datenvolumina sind riesig. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres wurden an der SIX 36,1 Millionen Abschlüsse abgewickelt. Dabei wurde ein Handelsumsatz von knapp 834 Milliarden Franken erreicht.

An den Anschlag kommen die Systeme laut SIX-Sprecher Stephan Meier nie. «Das System ist von der Kapazität her so angelegt, dass es ein Mehrfaches der Spitzenbelastungen verarbeitet kann», sagt er. Selbst am Rekordtag, dem 15. Januar 2015, sei der Betrieb jederzeit geordnet verlaufen. An jenem Tag spielten die Finanzmärkte verrückt, weil die Schweizerische Nationalbank den Mindestkurs aufhob. Es wurden damals an einem Tag 949988 Transaktionen mit einem Volumen von 27,7 Milliarden Franken gezählt – so viele wie nie zuvor.

Zurück im Datacenter von Equinix: Der Rechner für den eigentlichen Börsenhandel steht im Zentrum des Raums. Darum herum sind die Rechner der Banken und ihrer Händler gruppiert. Im Hintergrund des Raums stehen dann die Rechner der nachgelagerten Dienste. «Die Kabel vom zentralen Rechner zu den Händlern sind alle auf den Millimeter gleich lang», sagt Sem­prini – nämlich 200 Meter. Jeder Millimeter Kabel bringt eine längere Transaktionszeit; und niemand soll einen zeitlichen Vorteil haben.

Dass eine amerikanische Firma den Handel an der Schweizer Börse «kontrolliert», muss laut Equinix-Manager Semprini auch in Zeiten von NSA & Co. niemanden beunruhigen. «Wir sind nur für die Infrastruktur verantwortlich, an die eigentlichen Daten kommen wir nicht heran», sagt er. Sichergestellt werde aber die Verbindung zu anderen Börsenplätzen. Dies ist für Equinix relativ einfach, weil es die Datacenter für viele wichtige Handelsplätze führe, etwa für die Börsen in New York, London oder Frankfurt. Über 100 Börsen würden weltweit betreut, so Semprini.

Dieselmotoren für den Notfall

Equinix versteht sich laut dem Schweiz-Chef im Grund genommen als «spezialisierte Immobiliengesellschaft». Spezialisiert sei sie auch deshalb, weil alle Eventualitäten in die Überlegungen einbezogen würden. So sei das Datacenter der SIX Swiss Exchange ganz bewusst nicht in einem Keller untergebracht, sondern befinde sich in einem oberen Stockwerk. «Die Daten wären somit nicht tangiert, sollte es zu einem Hochwasser kommen – etwa durch das Bersten des Sihlsee-Staudamms», so Semprini.

Hinter dem Datacenter stehen ausserdem riesige Dieselmotoren und Transformatoren sowie Tanks mit Treibstoff. Damit könnte der Betrieb im Notfall mehr als eine Woche aufrechterhalten werden, wenn die externe Stromzufuhr unterbrochen wäre, so Semprini.