HSG-Professorin: «Boni fördern Konkurrenz statt Zusammenarbeit» Boni machen mehr Probleme, als sie lösen könnten, sagt Antoinette Weibel, Professorin für Personalmanagement an der Universität St.Gallen.

Antoinette Weibel, Professorin, Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswesen, Universität St.Gallen.

Raiffeisen Schweiz will individuelle Boni durch eine Erfolgsbeteiligung ersetzen. Das soll die Zusammenarbeit fördern. Geht das?



Das ist ein mutiger Entscheid, aber ein richtiger. Denn Boni machen auch Probleme. Sie fördern eher Konkurrenz. Sind alle am Erfolg beteiligt, räumt das Hindernisse für Zusammenarbeit aus.



Sind Boni ein Auslaufmodell?



In den letzten zwei, drei Jahren ist etwas Bewegung erkennbar. Einige Firmen, wie die Migrosbank, haben Boni abgeschafft. Und einige grosse Firmen denken darüber nach. Oft fehlt ihnen aber noch der Mut, etwas zu ändern.



Warum?



Wenn ein Chef stark von Boni profitiert, wird er sie eher nicht abschaffen. Es wird auch oft mit Glaubenssätzen argumentiert. Gerade Leute in hohen Positionen glauben scheinbar nicht, dass Leute ohne Bonus überhaupt etwas tun.



Wofür arbeiten die Leute denn?



Für einen fairen Lohn. Aber auch weil sie einen interessanten Job haben, eine sinnvolle Aufgabe, wertgeschätzt werden in einem guten Team.



Boni geben den Unternehmen Flexibilität bei den Kosten: Sie müssen nicht Löhne kürzen, wenn es der Firma nicht so gut geht.



Da wäre aber eine Erfolgsbeteiligung, wie Raiffeisen sie einführt, einfacher. Und die Realität zeigt: Hohe Boni werden auch bei Verlusten gezahlt.



Wann nützt denn ein Bonus etwas?



Ursprünglich kommt der Bonus aus der Akkordarbeit. Ist eine Arbeit anstrengend und standardisiert, kann ein Bonus eine Motivationsspritze sein. Aber finanzielle Anreize neigen dazu, intrinsische Motivation zu verdrängen. Das ist gerade für Wissensarbeit fatal.



Manche Banken sagen: Ohne Boni kriegen wir die guten Leute nicht.



Klar kommen Leute auch wegen des guten Lohns. Sie bleiben aber nicht deswegen. Hingegen reichen sie die Kündigung ein, wenn die Kultur in Unternehmen vergiftet ist, wegen Konkurrenzdenken und Druck. Alles Dinge, die durch eine Bonuskultur nur schlimmer werden.



Gibt es ein faires Bonussystem?



Es wird versucht. Die Systeme werden komplexer, immer wieder revidiert. Man führt schwer messbare Kriterien ein wie beispielsweise Sozialkompetenzen. Das macht die Systeme subjektiv und intransparent. Man muss also fragen: Wozu ein Bonussystem?



Als Motivationsspritze?



Man kann einem verdienten Mitarbeiter auch etwas geben, das er wirklich mag. Ihm interessante Aufgaben zuteilen, Wertschätzung zeigen. Das würde aber Führung und Coaching verlangen.



Hat man Führung mit Boni ersetzt?



Das kann man so sagen. Die Bonuskultur kam in den 1990er-Jahren auf, als man in vielen Grossunternehmen Managementstellen kürzte. Boni wurden so zum Führungsinstrument. (ken)

Antoinette Weibel. Bild: PD