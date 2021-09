BÖRSENGANG St.Galler Sportradar ist in New York an der Börse gegangen: Sportdaten und -Wetten sind ein Wachstumsmarkt Das 2001 gegründete Unternehmen Sportradar liefert Daten und Dienstleistungen für Anbieter von Sportwetten und Medien. Nun geht das Unternehmen mit Sitz in St.Gallen an die Börse. Die Titel werden an der Börse Nasdaq in New York gehandelt.

Zu den Partnern von Sportradar gehören weltweit wichtige Sportligen wie die NHL. Gene J. Puskar / AP

Am Dienstag hat die Sportradar Group AG ein öffentliches Angebot für 19000000 Aktien zu einem Preis von je 27 US-Dollar bekannt gegeben. Gehandelt werden die Aktien des Anbieters von Dienstleistungen in den Bereichen Sportwetten und -Daten an der elektronischen Börse Nasdaq in New York.

Seinen Sitz hat Sportradar aber in St.Gallen. Dass das Unternehmen totzdem in den USA an die Börse geht, hat verschiedene Gründe. Einerseits sei Nasdaq die richtige Börse für Technologieaktien, wie CEO Carsten Koerl dem Finanzportal «Cash» sagte. Andererseits sind die USA für Sportradar ein wichtiger Markt für Sportwetten und Unterhaltung im Sportbereich. Hier arbeitet Sportradar auch mit wichtigen Partnern wie der Hockey-Liga NHL, der Basketball-Liga NBA oder der Baseball-Liga MLB zusammen. Zu den Partnern gehört aber auch die FIFA.

Auch wenn während der Pandemie manche Sportarten und Ereignisse nur eingeschränkt stattfanden oder verschoben wurden, verzeichnete Sportradar auch 2020 starkes Wachstum. Der Betriebsgewinn stieg von 63 auf 77 Millionen Euro.