Verlagerung nach Asien: Bischoff Textil prüft Vorschläge der Gewerkschaften zur Abfederung des geplanten Stellenabbaus

St.Galler Stickereien: Swiss Design ist anziehend – deshalb bleibt Forster Rohner der Ostschweiz treu

Während Bischoff Textil den Grossteil der Produktion wohl nach Asien verlagert, will Forster Rohner am Standort St. Gallen festhalten. Trotz recht guter Geschäfte: In den Schoss fällt auch dem Konkurrenten nichts.