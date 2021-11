Betriebsschliessung Hiobsbotschaft: Starrag schliesst Produktionsbetrieb in Mönchengladbach Die Starrag Group unterzeichnet mit dem Betriebsrat des Standortes Mönchengladbach einen Interessenausgleich.

Begutachtung einer Starrag-Ecospeed beim Airbus-Zulieferer Premium Aerotec. Ralf Baumgarten

Die Starrag Group mit Sitz in Rorschacherberg ist auf Präzisions-Werkzeugmaschinen spezialisiert. Die Holding teilt mit, dass sie mit dem Betriebsrat des Standortes Mönchengladbach einen Interessenausgleich unterzeichnet. Mit der erzielten Einigung könnten nun wesentliche Teile des Konzeptes der Restrukturierung und Kostenoptimierung in die Umsetzung gehen, heisst es weiter. Die Schliessung des Produktionsbetriebes war Ende Juli angekündigt worden. Weiter heisst es im Communiqué, dass die Kosten im Zusammenhang mit dem Interessenausgleich das Ergebnis 2021 voraussichtlich mit bis zu 10,3 Millionen Franken belasten werden. Bedingt durch die Beendigung der Produktion und der damit verbundenen Bewertung der Aktiven, sei des Weiteren mit einer Abschreibung in mittlerer einstelliger Millionenhöhe zu rechnen.

In Möchengladbach ist man über die Betriebsschliessung nicht glücklich. Gülistan Yüksel, die für die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag sitzt, nennt die Schliessung eine Hiobsbotschaft. Durch die Schliessung des Dörries-Scharmann-Werks Rheydt der Starrag Group besiegle das Ende von gut 100 Arbeitsplätzen. Nach jahrelangem Auf und Ab, gebe es nun diese niederschmetternde Nachricht. In Rheydt ist die Werkzeugmaschine Ecospeed produziert worden.

Auf dieser Starrag-Maschine sollen bald Teile für die neuen Kampfjet der Schweizer Armee entstehen. Hildegard Bickel

Obwohl das Unternehmen in den vergangenen Jahren immer wieder mit Problemen zu kämpfen hatte, habe die Belegschaft am Standort Mönchengladbach diverse Führungswechsel, Produktionsverlagerungen, drastischen Personalabbau und zuletzt pandemiebedingte Kurzarbeit mitgetragen. Die Verlagerung der Baureihen Scharmann nach Chemnitz und Dörries nach Bielefeld habe dem Werk bereits die wesentliche Arbeitsgrundlage entzogen. Auch das Alleinstellungsmerkmal der hochkomplexen Maschine Ecospeed sei offenbar verkannt und nicht wettbewerbsfähig und profitabel gemanagt worden, kommentiert Yüksel die Entwicklung der letzten Jahre.