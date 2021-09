BETEILIGUNG Huber+Suhner verliert mit Metrohm seinen grössten Aktionär – Déjà-vu nach dem früheren Ausstieg der Abegg Holding Im Frühling 2019 stieg der zweitgrösste Aktionär von Huber+Suhner aus, jetzt auch der grösste: Die Herisauer Metrohm AG hat ihre Beteiligung von 10,6 Prozent am Technologiekonzern verkauft.

Durch den Ausstieg der Metrohm AG verliert Huber+Suhner den grössten Aktionär. Bild: Christian Beutler/Keystone

Seit Jahrzehnten ist die Metrohm AG aus Herisau am Technologiekonzern Huber+Suhner als Kernaktionär beteiligt gewesen. Doch nun ist Schluss. Wie Huber+Suhner am Dienstagabend um 22.45 Uhr bekannt gab, hat Metrohm ihre Beteiligung von 10,6 Prozent im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens vollständig am Markt veräussert. Das Paket hat einen Börsenwert von rund 170 Millionen Franken.

Huber+Suhner verfügt nach dem Ausstieg der Metrohm «weiterhin über ein starkes Kernaktionariat», wie der Hersteller von Kabeln und Steckern für die optische und elektrische Verbindungstechnik schreibt. Neben einer Reihe langjähriger Aktionäre unterhalb der Meldeschwelle von 3 Prozent gehören dazu insbesondere:

- Die EGS Beteiligungen AG, die Beteiligungsgesellschaft der Ernst-Göhner-Stiftung, mit 9,2 Prozent. Der EGS gehört auch die Parkettherstellerin Bauwerk Group mit Sitz in St.Margrethen.

- Silvia Hoffmann-Suhner mit 6,2 Prozent.

- Die vom verstorbenen Rheintaler Unternehmer und SFS-Patron Hans Huber gegründete Huwa Finanz- und Beteiligungs AG mit 3,2 Prozent.

Familiäre Bande zwischen Metrohm und Huber+Suhner

In der Mitteilung schreibt Huber+Suhner mit Sitz in Herisau und Pfäffikon ZH, Metrohm habe den Technologiekonzern «während Jahrzehnten als verlässlicher und langfristig orientierter Kernaktionär» begleitet. Der Verwaltungsrat von Huber+Suhner bedanke sich bei Metrohm «für das äusserst geschätzte Engagement über all die Jahre».

Metrohm ist eine der weltgrössten Herstellerinnen von Hochpräzisionsinstrumenten für die chemische Analytik. Die Firma wurde 1943 von Ingenieur Bertold Suhner in Herisau gegründet. Dieser war der Enkel von Gottlieb Suhner, der 1864 in Herisau die Suhner & Co. AG (Kabelisolation) gründete, die 1969 mit der Maschinenbaufirma R.+E. Huber aus Pfäffikon ZH zu Huber+Suhner fusionierte. Metrohm gehört seit 1982 der Metrohm-Stiftung.

2019 hat bereits die Abegg Holding Adieu gesagt

Im Frühling 2019 hat Huber+Suhner bereits einen anderen Kernaktionär verloren. Damals veräusserte die Abegg Holding der Zürcher Patrizierfamilie Bodmer nach über 50 Jahren der Treue ihr Paket von 10 Prozent, ebenfalls in einem beschleunigten Platzierungsverfahren. Allerdings stockte Annina Müller-Bodmer, die die Abegg Holding kontrolliert, im Gegenzug ihre Beteiligung an Huber+Suhner als Privatperson von 1 auf 3 Prozent auf.

Damals hiess es, die Abegg Holding steige bei Huber+Suhner im Zuge einer Neuausrichtung ihres Portfolios aus. Die Beweggründe der Metrohm AG respektive ihrer Besitzerin, der Metrohm-Stiftung, für den Abschied von Huber+Suhner wurden nicht genannt, dürften aber ähnlicher Natur sein.