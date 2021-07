BETEILIGUNG Admicasa erweitert ihre Dienstleistungen im Immobiliengeschäft Die Frauenfelder Immobiliengesellschaft Admicasa beteiligt sich an der Bridge Loan AG. Die blutjunge Zuger Beratungsgesellschaft ist auf Immobilienfinanzierungen spezialisiert.

Mit der Beteiligung an Bridge Loan expandiert Admicasa ins die Immobilienfinanzierung. Bild: Fotolia

Die an der Schweizer Börse BX Swiss AG kotierte Admicasa verfolgt die Strategie, sich als Anlaufstelle für sämtliche Immobiliendienstleistungen zu positionieren. Nun fügt sie einen weiteren Baustein hinzu.

Demnach hat sich Admicasa Holding AG mit 44 Prozent an der Bridge Loan AG aus Cham beteiligt. Bei dieser handelt es sich um eine Beratungsgesellschaft, die auf Immobilienfinanzierungen spezialisiert ist. Bridge Loan biete ihren Kunden Beratung und Vermittlung von nachrangigen Finanzierungen von Immobilienprojekten an.

Junge Firma, reife Unternehmer

Bridge Loan ist erst am 14. Juni 2021 gegründet worden, ist also keine vier Wochen alt. Weshalb beteiligt sich Admicasa an einer derart blutjungen Firma? Admicasa-Finanzchef Christoph Bruhin begründet dies mit «dem Leistungsausweis der dahinter stehenden Personen».

Dies sind Verwaltungsratspräsident Rudolf «Rodolfo» Lindner und Verwaltungsrat Patrick Scarpelli. Gemeinsam sassen sie einst beispielsweise im Verwaltungsrat der Zuger IT-Firma Projectpac AG. Seit 2010 ist Lindner Partner bei der Basler Immobilienberatungsfirma CCTM, nachdem er zuvor Investmentchef des Versicherers National war.

Engagiert bei illustren Firmen

Auch ist Lindner Verwaltungsrat der Gaydoul Group, der Beteiligungsgesellschaft von Philippe Gaydoul und seiner Mutter Denise Gaydoul-Schweri, der Tochter des verstorbenen Schweizer Discountpioniers Karl Schweri (Denner). Scarpelli beispielsweise präsidiert den Verwaltungsrat der Muttenzer DeltaMem AG, die in der Membrantechnologie tätig ist und aus einem Management-Buy-out beim Sulzer-Konzern entstanden war.

Admicasa fokussiert ihre Dienstleistungen auf die Deutschschweiz. Sie ist mit mehreren Tochtergesellschaften in den Segmenten Verwaltung, Management und Bau von Immobilien aktiv. 2020 erarbeitete Admicasa Nettoerlöse von 12,2 Millionen Franken und einen Betriebsgewinn von 2,57 Millionen Franken.