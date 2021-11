Berufsbildung Bildung und Innovation: Bühler stärkt den Standort Schweiz mit einer weiteren Grossinvestition Für einen zweistelligen Millionenbetrag baut der Technologiekonzern innert voraussichtlich 18 Monaten ein Energy & Manufacturing Technology Center. Hier will Bühler die Berufsbildung konzentrieren und Innovationen bis zur Serienreife entwickeln. Dies unter Einbindung der Lernenden und der Kundschaft.

Visualisierung des Bühler Energy & Manufacturing Technology Center. Bilder: PD/Uze AG

Im Mai 2019 hat Bühler am Hauptsitz in Uzwil seinen Innovationscampus Cubic eingeweiht. Nun folgt ein weiterer Schritt im Rahmen der langfristigen Erneuerungsstrategie des Technologiekonzerns. Für einen zweistelligen Millionenbetrag baut Bühler nahe des Cubic das Energy & Manufacturing Technology Center. Nach einer Bauzeit von 18 Monaten soll es im zweiten Quartal 2023 eröffnet werden, hiess es am Montag anlässlich des Spatenstichs auf der Baustelle gegenüber der Uzehalle.

Der Neubau wird eine Nutzfläche von 5000 Quadratmetern haben. Das Energy Center soll zum Dreh- und Angelpunkt von Bühlers Berufsbildung und dem lebenslangen Lernern werden, wie Personalchef Christof Oswald sagt. Vorgesehen sind beispielsweise Ausbildungsstätten für Anlagenbauer, Polymechanikerinnen, Informatikerinnen und Automatiker sowie ein Zentrum für die Gesundheitsprävention. Das Energy Center werde auch externen Firmen zugänglich sein, sagt Bühlers Immobilienchef Elvis Pidic, der Architekt des Neubaus.

Im Eilverfahren

Mit dem Manufacturing Technology Center baut Bühler die Produktion in der Schweiz betreffend Prototypenbau und Innovation aus. Im Gebäude werde eine Produktionslinie namens «Fast Line» eingerichtet, die «für Kunden neue Technologien, Ersatzteile und allenfalls auch neue Services im Eilverfahren entwickelt, testet und fertigt».

Innenleben des Bühler Energy & Manufacturing Technology Center.

Auch werden Prototypen gefertigt und neue Fertigungsverfahren getestet. Innovationen für Kunden, die im Center als Pilotprojekte gefertigt werden, sollen später auch in anderen Produktionswerken Bühlers weltweit eingeführt werden, wie Andreas Schachtner sagt, zuständig für die Geschäftsentwicklung.

Kurze Distanzen als ein Erfolgsfaktor

Kurze Wege sollen eine effiziente Entwicklung von Innovationen begünstigen: Von der Idee und ersten Versuchen im Cubic zu Prototypen im Manufacturing Technology Center bis zur Serienproduktion in der Fabrik am Bühler-Hauptsitz. Und dank der unmittelbaren Nähe der Berufsbildung im Energy Center arbeiten die Lernenden von Beginn an in der Fertigung künftiger Produkte.