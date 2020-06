Interview «Bei uns wird niemand ausgelagert» – Rolf Kobelt von der MS Direct AG über Callcenter und ihre Herausforderungen Rolf Kobelt ist Teamleader Marketing der MS Direct AG. Im Interview spricht er über nervige Callcenter-Anrufe, Krisenzeiten und den Zusammenschluss mit der Dialogworld AG.

Wann haben Sie zum letzten Mal einen Callcenter-Anruf weggedrückt?

Rolf Kobelt: Als die Kinder ins Bett mussten.

Anrufe von Callcentern können nerven. Haben Sie Verständnis dafür?

Entscheidend ist doch, dass sich unsere Kunden nicht nerven müssen. Daran arbeiten wir hart. Was uns sehr hilft, sind die technologischen Entwicklungen. Wir rufen dann jemanden an, wenn sich jemand auch sonst für ein Thema interessiert.

Kunden beklagen sich über Warteschleifen, schlechtes Deutsch und inkompetente Auskünfte. Werden Gespräche bei Ihnen ausgewertet?

Rolf Kobelt, Teamleader Marketing, MS Direct AG. Bild:PD

Selbstverständlich. Gute Callcenter zeichnen sich dadurch aus, dass sie diese Herausforderungen lösen. Leider gibt es immer noch Firmen, die bei der Wahl eines Callcenters darauf achten, dass es möglichst billig wird. Wir sind vielleicht nicht die Günstigsten, dafür schnell, sprach- und sachkompetent. Das zahlt sich für alle aus.

Drücken Auftraggeber die Preise, so dass Sie in Billiglohnländer auslagern?

Bei uns gibt es das nicht. Bei uns wird niemand ausgelagert. Wir garantieren Schweizer Qualität am Standort Schweiz. Wir stehen dafür ein, dass ein Anrufer in seinem Dialekt und allen Landessprachen angesprochen werden sollte. Ausserdem schaffen wir so wichtige Arbeitsplätze, wie auch jenen eines Teilzeitagenten für beispielsweise Studenten, für den Wiedereinstieg oder auch für Senioren.

Und warum braucht es Callcenter?

Weil Kunden immer anspruchsvoller werden und der persönliche Austausch weiterhin im Vordergrund steht. Denken sie nur an Arztpraxen, Kundenhotlines oder einen Händler. In einem guten Callcenter haben gut geschulte Mitarbeitende die passenden Antworten parat.

In Krisenzeiten wie dem Lockdown erleben Callcenter sicher einen Aufschwung, oder?

Das Erste, was der Bundesrat eingerichtet hat zu Beginn der ausserordentlichen Lage, war ein Callcenter. Solange Menschen gute Informationen aus erster Hand brauchen, solange gibt es Callcenter. Im Übrigen reden wir immer weniger von Callcentern und viel mehr vom Kundendienst, denn unsere Mitarbeitenden helfen den Kundinnen und Kunden, ihre Anliegen aufzunehmen und zu lösen.

Wie viele Mitarbeiter müssen um ihren Job fürchten?

Keine. Der Zusammenschluss erfolgt ganz gezielt mit dem Anspruch, weiter zu wachsen.

Werden bald Roboter die Anrufe tätigen?

Nein. Digitale Unterstützung und neue Technologien sind lediglich ein Hilfsmittel der Menschen und kein Ersatz. Wir nennen den Callcenter-Mitarbeitenden, smart eingesetzt, bewusst «Digital Expert».