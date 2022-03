Bauzulieferindustrie Der Klimawandel treibt das Geschäft von Arbonia an – mehr Wärmepumpen und neue Batterien kommen auf den Markt Arbonia hat den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent und den Gewinn von 28 auf 41 Millionen Franken steigern können.

Der Hauptsitz der Arbonia ist in Arbon. Hanspeter Schiess

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Arbonia Gruppe aus Arbon. CEO Alexander von Witzleben sagte bei der Vorstellung der Geschäftszahlen 2021, man sei mit der Belegschaft des russischen Werkes in Kontakt. Bauzulieferer Arbonia hat in Stupino ein neues Werk für Heizkörper mit 200 Mitarbeitenden auf der grünen Wiese gebaut. Dort würden zwei bis drei Prozent des Konzernumsatzes erzielt.

Der Konzernumsatz betrug letztes Jahr knapp 1,2 Milliarden Franken. Das ist gegenüber 2020 mit gut einer Milliarde Franken eine Steigerung von 14 Prozent. Der Reingewinn 2021 von Arbonia beläuft sich zunächst auf fast 139 Millionen Franken (2020: 45). Nimmt man allerdings Sondereffekte und verkaufte Geschäftsbereiche, wie das Fenstergeschäft Ende August 2021, heraus, so ergibt sich unterm Strich ein Gewinn von 41 Millionen Franken.

Nachfrage nach dezentraler Energie ungebrochen

CEO von Witzleben betonte, dass die aktuelle Politik und der Konsens, dass man die Erderwärmung und den CO2-Ausstoss eindämmen möchte, Arbonia zugutekomme. Sowohl die anhaltend gute Baukonjunktur, als auch die Nachfrage nach dezentraler nachhaltiger Energie sorgen demnach für volle Auftragsbücher. Von Witzleben erklärte weiter, dass dieser Trend noch länger anhalten werde. Arbonia investiere deshalb in diesen Markt. So wird in Tschechien noch dieses Jahr eine Wärmepumpenfabrik eröffnet, die im ersten Schritt 10’000 und in einem zweiten Schritt 20’000 Wärmepumpen produzieren wird. Derzeit seien es 3000. Hinzukomme, dass Arbonia mit neuen Batterien für die Energiespeicherung den Markt betrete.

Teurer Stahl

Probleme bereiten auch Arbonia die Preissteigerungen. Diese hätten an die Kunden weitergereicht werden können, sagt der Finanzchef Daniel Wüst. Zum Teil seien das enorme Verteuerungen gewesen, ergänzt von Witzleben. Der Stahlpreis zum Beispiel sei von Anfang Jahr 600 Euro pro Tonne auf jetzt 1400 Euro angestiegen und Arbonia verarbeite immerhin gegen 80’000 Tonnen pro Jahr.

Trotz allem geht der CEO von weiterem Wachstum des Konzerns aus. Für das laufende Jahr sind 5 Prozent angepeilt. Weiter ausgebaut und umgesetzt sollen auch die Nachhaltigkeitsziele werden. Das geht aus dem entsprechenden Bericht hervor.