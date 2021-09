Bauwerk Group holt Corona-Einbruch auf – Absatz trotz Rohstoffknappheit gesteigert Die St.Margrether Bauwerk Group setzte im ersten Halbjahr 2021 153,8 Millionen Franken um, fast einen Fünftel mehr als in der Vorjahresperiode. Auch die Profitabilität ist deutlich gestiegen. Das hat mit Effizienzsteigerungen zu tun – der Hersteller von Parkett- und Holzböden musste aber auch Preise erhöhen.

Der Hauptsitz der Bauwerk Group in St.Margrethen. Michel Canonica

Die Bauwerk Group ist wieder auf dem Wachstumspfad. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 betrug 153,8 Millionen Franken, das sind rund 25 Millionen oder knapp 20 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2020, als die Bauwerk Group pandemiebedingt einen Einbruch erlebte.

Mit dem starken Wachstum – währungsbereinigt wuchs der Umsatz um 17,1 Prozent – holte die Gruppe aber nicht nur den Einbruch auf. Der Umsatz lag auch fünf Prozent über dem Resultat des ersten Halbjahrs 2019, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bauwerk steigert Umsatz deutlich in Mio.CHF 1.Halbjahr 2020 1.Halbjahr 2021 Veränderung % Nettoumsatz 128,3 153,8 19,9 Betriebsergebnis (EBITDA) 13,4 20,8 55,1 Unternehmensergebnis 4,7 11,2 139,3

Knappheit prägte erste Monate

Das gute Resultat kam trotz der Herausforderungen zu Stande, die das Jahr brachte. So spürte auch Bauwerk die Probleme in den internationalen Lieferketten sowie die Engpässe und Preissteigerungen bei Rohstoffen. Trotzdem setzten die beiden Marken Bauwerk und Boen 4,7 Millionen Quadratmeter Parkett- und Holzböden ab, rund zwölf Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Deutlich gesteigert wurde auch die Profitabilität. Das Betriebsergebnis lag mit 20,8 Millionen Franken sieben Millionen über der Vorjahresperiode. Das Unternehmensergebnis wurde mit 11,2 Millionen mehr als verdoppelt. Dazu beigetragen haben laut der Mitteilung Effizienzsteigerungen in den Werken, aber auch Preiserhöhungen aufgrund der höheren Materialpreise.

Unsicherheiten bleiben bestehen

Die Lage auf den Beschaffungsmärkten sei weiterhin angespannt, heisst es in der Mitteilung. So sei die weitere Entwicklung der Materialpreise höchst unsicher. Auf einen Ausblick auf das Gesamtjahr verzichtet das Unternehmen deswegen. Mit den Effizienzmassnahmen und den Anpassungen der Verkaufspreise hofft die Bauwerk Group aber, den Margendruck zumindest teilweise zu kompensieren. Man rechne dank einer guten Aufstellung und Marktposition weiter mit soliden Ergebnissen.

Die Bauwerk Group bietet unter den beiden Labels Bauwerk und Boen ein Sortiment an Parketten sowie Sportbodenbelägen aus Holz an. Neben Europa gehören auch China und die USA zu den Kernmärkten der Gruppe. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St.Margrethen. Das Unternehmen mit rund 1600 Mitarbeitenden hat Produktionsstandorte in St.Margrethen, im litauischen Kietaviskes und in Durdevac in Kroatien.