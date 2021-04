BAUMÄRKTE Der Elefant auf dem Heimwerkermarkt wird noch grösser: Coop übernimmt Jumbo Die Manor-Besitzerin Maus Frères trennt sich von den Jumbo-Baumärkten. Coop als Käufer zieht damit sein dichtestes Filialnetz in der Schweiz noch engmaschiger.

Der Jumbo Maximo in Arbon, der Ende Oktober 2016 eröffnet worden ist. Bild: PD

Ende Oktober 2016 eröffnete die Baumarktkette Jumbo in Arbon einen Jumbo Maximo, mit 7400 Quadratmetern Verkaufsfläche der zweitgrösste Jumbo-Baumarkt in der Schweiz. 25 Millionen Franken wurden investiert. Im Gegenzug wurde der Jumbo ganz im Osten der Stadt St.Gallen, auf dessen Areal sich keinerlei Erweiterungsmöglichkeit bot, geschlossen.

Nun wechselt die Baumarktkette die Hand. Die Besitzerin Maus Frères SA, der auch Manor gehört, verkauft das Unternehmen mit 40 Standorten und rund 1500 Mitarbeitenden in der Schweiz an Coop. «Das Filialnetz von Jumbo ergänzt die Standorte der Coop-Gruppe ideal», schreibt der Grossverteiler. Coop unterhält gut 80 Bau+Hobby-Verkaufsstellen. Seit Mitte 2014 gehört auch ein Onlineshop dazu. Ob Coop sämtliche Jumbo-Mitarbeitenden übernehmen und alle Filialen erhalten wird, ist noch nicht bekannt.

Eifrig umkämpfter Markt

Coop Bau+Hobby bezeichnet sich als «der führende Baumarkt in der Schweiz». Grosse Mitbewerberin ist die Migros mit der Kette Do it+Garden (47 Standorte) sowie den als Franchisenehmerin betriebenen OBI-Baumärkten (10 Standorte). Vorwärts machen will ferner die deutsche Baumarktkette Hornbach, die in der Schweiz bisher sieben Filialen hat. Als nächstes wird Hornbach in Sirnach 10'500 Quadratmeter Verkaufsfläche im Fachmarktcenter Ebnet belegen, das im Bau ist. Ein Heimwerkersortiment bieten auch die zahlreichen Landi-Läden.

Bevor Coop Jumbo übernehmen kann, muss noch die Wettbewerbskommission ihre Zustimmung erteilen. In der Ostschweiz hat Jumbo sechs Standorte, neben Arbon in Frauenfeld, Haag, Mels, Schänis und Wattwil. In Arbon und Frauenfeld ist auch Coop Bau+Hobby präsent, zudem in der Ostschweiz an sieben weiteren Standorten: Gossau, Jona, Kreuzlingen, Rickenbach, St.Gallen, Weinfelden und Widnau.

Maus Frères will sich auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren, die Warenhauskette Manor sowie die Premium-Marken der MF Brands Group.