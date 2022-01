Bauindustrie Hilti sagt Ausfallzeiten auf der Baustelle den Kampf an Die Baugeräteherstellerin Hilti aus Schaan will die Produktivität erhöhen. Dazu hat sich das Liechtensteiner Unternehmen den dänischen Softwarehersteller Trackunit ins Boot geholt.

Heute schon kommt bei Hilti die eigene Überwachungssoftware «ON!Track» für Baugeräte zum Einsatz. PD

Immer wieder sieht man auf Baustellen Handwerker herumstehen. Das ist nicht unbedingt dem Müssiggang an sich geschuldet, sondern eher kaputten, nicht einsatzfähigen Maschinen. Mit Hilfe digitaler Technik sollen diese Ausfallzeiten nun minimiert und dadurch die Produktivität erhöht werden. Hilti schreibt in einem Communiqué, dass man mit Trackunit aus Dänemark eine strategische Partnerschaft vereinbart habe, mit der beide Unternehmen den digitalen Wandel in der Bauindustrie vorantreiben wollen. Ziel sei es, die Telematik im Bereich Werkzeuge und Geräte auf globaler Ebene zu erweitern.

Trackunit ist bereits Branchenführer im Bereich Flottenmanagement. Die Software analysiert und speichert Daten in Echtzeit, sodass der Zustand und die Einsatzfähigkeit von Werkzeugen zum Beispiel jederzeit eingesehen werden kann. Hilti kann nun ausserdem seine eigene «ON!Track-Lösung» für das Betriebsmittelmanagement erweitern. Gleichzeitig werde die Trackunit-Plattform um zusätzliche werkzeugbezogene Daten erweitert.

Die Partnerschaft ziele auch darauf ab, das ständig wachsende Netzwerk von Trackunit-Geräten zu erweitern und die Konnektivität mit Hilfe fortschrittlicher Bluetooth-Technologie weltweit zu verbessern. Dadurch können auch kleinere Werkzeuge und Geräte erkannt und Werkzeug- und Gerätedaten gewonnen werden.

Michael Neidow, Leiter des Hilti-Geschäftsbereichs Tool Services PD

«Die Konnektivität verändert unsere Branche spürbar.»

Michael Neidow, Leiter des Geschäftsbereichs Tool Services bei Hilti, fährt fort, dass man in Zukunft weitere Werkzeuge, Maschinen und Servicefahrzeuge im Bauwesen verknüpfen wolle, die die Produktivität und Rentabilität verbessern.

«Durch die Partnerschaft mit einem globalen Marktführer wie Hilti können wir miteinander die digitale Transformation unserer Branche weiter vorantreiben.»

Soeren Brogaard, CEO Trackunit PD

Soeren Brogaard, CEO von Trackunit ergänzt, dass Erkenntnisse zu Kleingeräten und Werkzeugen geliefert werden können, die eine Vielzahl von Vorteilen für die Entscheidungsfindung, Effizienzsteigerung und für den kontinuierlichen Wissenserwerb bieten. Die Partnerschaft ermögliche eine tiefgreifende Integration, bei der Dateneinblicke nun über beide Plattformen in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden, und zwar, ohne dass eine teure IT-Integration erforderlich sei.