BANKEN Valiant expandiert weiter: Ende Monat wird Standort in Frauenfeld eröffnet Die Expansionsstrategie der Bank scheint aufzugehen. Im dritten Quartal wachsen Bilanzsumme und Ertrag.

Nach St.Gallen und Wil eröffnet die Bank Valiant bald den dritten Standort in der Ostschweiz. Ralph Ribi

Die Bank Valiant hat eine ehrgeizige Strategie. Sie will nicht nur im Kerngebiet zulegen, sondern in die ganze Schweiz expandieren. Mit Filialen in Wil und St.Gallen ist die Bank mit Hauptsitz in Bern in den letzten Jahren so auch in die Ostschweiz vorgestossen. Ende November wird ein Standort in Frauenfeld eröffnet.

Ebenfalls im November öffnen Standorte in Bülach und Wohlen. Für weitere fünf Filialen – unter anderem in Winterthur – wurden Standorte gefunden.

Ausleihungen um 4,2 Prozent gestiegen

Doch Valiant wächst nicht nur räumlich. Im dritten Quartal stiegen die Kundenausleihungen um 4,2 Prozent auf knapp 27 Milliarden Franken. Damit wurden die Ziele übertroffen. Der Ertrag aus dem Zinsengeschäft stieg um 3,9% auf knapp 255 Millionen Franken. Zugelegt hat die Bank auch im Handelsgeschäft (+30%) und im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+5,5%)

Insgesamt stieg der Geschäftsertrag um 4,3 Prozent auf 316,9 Millionen Franken, der Konzerngewinn stieg um eine knappe Million auf 88,6 Millionen.

Bank wird nachhaltiger

Für CEO Ewald Burgener bestätigt das Ergebnis, dass der gewählte Weg der richtige ist. «Mit unserer Expansionsstrategie erhöhen wir die Präsenz in unserem Marktgebiet», sagt er gemäss einer Mitteilung.

«Das Quartalsergebnis bestätigt, dass wir dabei erfolgreich unterwegs sind.»

Auch Valiant reagiert auf den Trend zu nachhaltigem Anlegen. Die Bank führte neue Strategiefonds ein, bei denen Nachhaltigkeit im Fokus steht. Das führe auch zu einer Verbesserung der Bank im Nachhaltigkeits-Rating von MSCI: Dort steigt sie von «BBB» auf «A».