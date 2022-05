BANKEN Hypo Vorarlberg will noch nahtloser über die Grenze betreuen Die Schweizer Niederlassung der Hypo Vorarlberg feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Und legt ein Rekordergebnis vor. Sie will sich noch stärker als Bank für Unternehmer positionieren, die geschäftliche und persönliche Verbindungen in die Nachbarländer haben.

Die Schweizer Niederlassung der Hypo Vorarlberg in der St.Galler Altstadt. Ralph Ribi

25 Jahre ist die Hypo Vorarlberg in der Schweiz. Und die Niederlassung in St.Gallen beginnt das Jubiläumsjahr mit einem Rekordergebnis für 2021. Das Geschäftsergebnis lag bei 7,3 Millionen Franken, mehr als drei Millionen mehr wie 2020. Zu dem Gewinnzuwachs beigetragen hat vor allem das Zinsgeschäft. Hier stieg der Nettoerfolg knapp 40 Prozent auf 12,4 Millionen Franken.

Das hat mit dem Wachstum der Hypotheken zu tun, deren Bestand um 9,5 Prozent auf knapp 700 Millionen gewachsen ist. Der grössere Teil des höheren Zinserfolgs resultiert aber aus der Auflösung von Wertberichtigungen, die die Bank während der Coronakrise getätigt hatte.

Auch im Wealth-Management gewachsen

Deutlich gestiegen sind auch die Erträge aus dem Kommissionsgeschäft und dem Handelsgeschäft. Die Bank gewinne auch Kunden in der Vermögensverwaltung. «Wir können gerade bei nachhaltigen Anlagen punkten», sagt Niederlassungsleiter Walter Ernst. Denn das Mutterhaus in Bregenz setze die entsprechenden EU-Richtlinien um. Und da man gerade im Anlagegeschäft mit dem Mutterhaus eng zusammenarbeite, seien die Kosten auch für die Kunden vergleichsweise tief.

Mit der Bilanzsumme wuchs auch der Personalbestand der Schweizer Niederlassung um drei Personen. Bis Ende Jahr sollen es dann bereits 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, sagt Ernst an der Präsentation des Ergebnisses. Denn die Bank sei in der Schweiz weiterhin auf Wachstumskurs. «Wir setzen auf ganzheitliche Beratung unserer Kunden, vor allem bei grenzüberschreitenden Angelegenheiten.»

Niederlassungsleiter Walter Ernst. Bild: PD

Bank für Grenzüberschreitungen

Die Hypo Vorarlberg biete sich vor allem für Unternehmen und Unternehmer an, die grenzüberschreitend tätig sind, oder aber familiäre Bezüge ins nahe Ausland haben. «Und das ist bei sehr vielen Unternehmern so.»

Denn die Tücken der Grenze würden oft übersehen: Für Erbe und Vorsorge gelten jenseits der Grenze oft andere Regeln. Kreditverträge unterscheiden sich je nach Land stark. «Da kann es zu einem bösen Erwachen kommen», sagt Ernst. Die Hypo Vorarlberg biete sich deshalb als Partner an. Sie hat ein Stanbein in Norditalien und ist von Bregenz aus auch in Deutschland tätig.

IT-Migration geplant

Allerdings gebe es noch einige Hindernisse dabei, diese grenzüberschreitende Betreuung möglichst nahtlos umzusetzen. Doch die Bank arbeite daran, sagt Walter Ernst. Mit einer IT-Migration sei auf Januar 2023 einen wichtigen Schritt geplant.

Ein gutes Jahresergebnis legte auch das Mutterhaus der Schweizer Niederlassung in Bregenz vor. Die Hypo Vorarlberg konnte die Bilanzsumme von 15,3 auf 15,6 Milliarden Euro steigern. Der Gewinn vor Steuern lag bei 93,7 Millionen Euro.