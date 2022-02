Banken Helvetia-Tochter und Migros Bank fahren auf Autokäufer ab Die Migros Bank hat mit der digitalen Versicherungstochter Smile der St.Galler Helvetia eine Vertriebspartnerschaft beschlossen.

Die Migros Bank hat nun auch eine Onlineversicherung von Helvetia im Programm. Michael Buholzer/KEY

Die Migros Bank bietet ab Februar 2022 Autoversicherungspolicen von Smile an, der Onlineversicherung der Helvetia. Das schreibt der St.Galler Versicherungskonzern Helvetia in einem Communiqué. Die Partnerschaft konzentriere sich auf Kundschaft mit einem Autokredit, die zusätzlich zur Finanzierung ihres neuen Fahrzeugs einen passenden Versicherungsschutz suche. Der Abschluss erfolge vollautomatisch. Kundinnen und Kunden, die via die Migros-Bank-Website eine Autoversicherung von Smile abschliessen, profitierten ausserdem von Geld, Cashback, das direkt auf die Smile-App gutgeschrieben werde.

Helvetia verfolge eine Strategie, bei der Einfachheit und Bequemlichkeit (Convenience) für die Kundschaft stehe, sowohl im Eigenvertrieb als auch in der Zusammenarbeit mit Partnern. Martin Tschopp, Chef der Kundenbetreuung bei Helvetia Schweiz, sagt:

«Die Partnerschaft von Smile und der Migros Bank ist ein gutes Beispiel, wie Helvetia dank Rundum-Service die Präsenz dort erhöht, wo Versicherungsbedürfnisse entstehen und damit die Convenience für die Kunden deutlich verbessert.»