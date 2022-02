BANKEN Bank Linth schreibt ausgezeichnetes Ergebnis – stellt Expansion in Aussicht Die Bank Linth erzielte 2021 einen Gewinn von 27 Millionen Franken. Nun will die Mehrheitsaktionärin, die Liechtensteiner LLB die Ostschweizer Regionalbank ganz unter ihre Fittiche nehmen. Eine weitere Expansion in der Schweiz sei durchaus im Interesse der Muttergesellschaft, sagt Bank Linth-CEO David Sarasin. Konkrete Pläne gebe es aber noch nicht.

Im Thurgau, wo die Bank Linth seit 2018 eine Niederlassung hat, wuchs die Bank besonders stark. Bild: PD

Der Jahresgewinn der Bank Linth lag 2021 mit 27 Millionen Franken 7,8 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahrs. In einer Mitteilung nennt die Bank das Ergebnis «ausgezeichnet», zumal es in einem von der Pandemie geprägten Umfeld zu Stande gekommen sei.

Allerdings meldeten zuletzt auch andere Ostschweizer Banken sehr gute Jahresabschlüsse. Und wie diese erzielte auch die Bank Linth den grössten Teil des zusätzlichen Ertrags mit dem Aufschwung an den Börsen. So verzeichnete die Bank im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft einen Ertrag von 21,8 Millionen, rund 2,7 Millionen oder 13,7 Prozent mehr als 2020.

Wertberichtigungen aufgelöst

Ebenfalls zugelegt hat die Bank Linth im Zinsgeschäft, und zwar um 5,4 Prozent. Das positive Ergebnis war aber vor allem darauf zurückzuführen, dass die Bank Wertberichtigungen für Kreditrisiken auflöste. Zum Teil seien diese Wertberichtigungen während der Coronakrise vorgenommen worden, zum grösseren Teil handle es sich aber um ältere Positionen für Bauprojekte oder Firmen. «Auch durch unsere Unterstützung stehen diese Firmen und Projekte heute wieder besser da», sagt CEO David Sarasin.

Doch auch die Bank Linth spürt die Auswirkungen der tiefen Zinsen auf das Zinsgeschäft. Ohne die Auflösung der Wertberichtigungen hätte die Bank Linth hier einen tieferen Ertrag hinnehmen müssen als 2020. Der Brutto-Erfolg aus dem Zinsgeschäft ging um 3,7 Prozent auf 65,2 Millionen zurück, auch wenn die Hypothekarforderungen um 4,3 Prozent zunahmen.

Bank Linth steigert Jahresgewinn in Mio. CHF 2020 2021 +/- % Bilanzsumme 8300 8589 3,5 Netto-Erfolg aus Zinsgeschäft 66 69,6 5,4 Erfolg aus Kommissions- und DL-Geschäft 19,2 21,8 13,7 Total Geschäftsertrag 92,7 98,7 6,5 Geschäftsaufwand 58,5 55,1 –5,8 Geschäftserfolg 29,2 37,2 27,2 Jahresgewinn 25 27 7,8

Würden die Zinsen steigen, hätte das deshalb mindestens mittelfristig eine positive Wirkung für die Banken, sagt Sarasin. «Aber es wäre auch volkswirtschaftlich gut, wenn die Zinsen steigen würden. So gäbe es für Sparer wieder Zinsen, und auch die Pensionskassen könnten bessere Renditen erwirtschaften.» Ob die Zinsen aber wirklich steigen, sei nun unklar. «Anfang Jahr sah es tendenziell danach aus.» Doch die russische Invasion in der Ukraine mache die Situation wieder unsicher. Das gelte auch für die Kapitalmärkte. «Ein so gutes Jahr wie 2021 gibt es an den Börsen so rasch nicht mehr», sagt Sarasin.

Kerngebiet der Bank Linth ist weiterhin die Region am oberen Zürichsee. Doch gerade bei den Ausleihungen ist die Bank Linth vor allem in der Region Winterthur und im Thurgau gewachsen, wo sie 2018 eine neue Geschäftsstelle eröffnete – ein gutes Omen für einen Vorstoss in neue Regionen. Dass die Bank Linth in Zukunft weiter expandiert sei gut möglich, sagt Sarasin. Konkrete Pläne seien aber erst der übernächste Schritt für die Bank Linth.

LLB übernimmt Bank Linth ganz

CEO David Sarasin. David Biedert

Denn zuerst geht die Bank Linth von der Börse. Die bisherige Mehrheitsaktionärin, die Liechtensteinische Landesbank LLB, will 100 Prozent der Aktien der Bank Linth übernehmen. Dafür hat die LLB einen Angebotsprospekt publiziert. Der angebotene Preis sei attraktiv, sagt Sarasin. Allerdings werde dieses Jahr keine Dividende ausgeschüttet. «Diese ist im Kaufpreis enthalten.» So falle zumindest ein Anreiz weg, die Aktie nicht zu verkaufen.

«Die LLB kann dadurch auch das Eigenkapital der Bank weiter stärken», sagt Sarasin weiter. «Denn für die LLB ist die Schweiz ein wichtiger Wachstumsmarkt.»