Banken Appenzeller KB verdient weniger trotz Steigerung der Bilanzsumme Die tiefen Zinsen drücken bei der Appenzeller Kantonalbank auf den Gewinn. Hypotheken legen weiter zu.

Die Appenzeller Kantonalbank kämpft mit weiterhin tiefen Zinsen. PD

Die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) hat ihr Halbjahresergebnis 2021 vorgelegt. Demnach konnte die 1899 gegründete Bank in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weiter wachsen und ihre Bilanzsumme um 4,6 Prozent auf 3,9 Milliarden Franken erhöhen. Gleichzeitig sank jedoch der Betriebsertrag gegenüber dem ersten Semester 2020 um fünf Prozent auf 20,8 Millionen Franken. Der Grund ist, gemäss Communiqué, das weiterhin tiefe Zinsniveau, welches sich immer stärker auf die Margen auswirkt.

Kompensation der Mindererträge nicht mehr möglich

Im Kerngeschäft konnte die APPKB weiterhin wachsen. Die Bank schreibt, dass die Hypothekarforderungen in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahr um 86,6 Millionen oder 3 Prozent angestiegen seien. In den letzten Jahren habe man damit die Mindererträge aufgrund der tieferen Margen noch kompensieren können. Dieses Jahr sei das nun nicht mehr der Fall. Trotz der Volumensteigerung sei der Bruttoertrag aus dem Zinsgeschäft um 4,2 Prozent gesunken.

Allerdings flossen der APPKB neue Kundengelder in der Höhe von 125,3 Millionen Franken zu. Dies obwohl sich der Stand an Kassenobligationen aufgrund des tiefen Zinsniveaus um 7,1 Millionen Franken reduzierte, heisst es weiter. Gesamthaft betrachtet habe man damit die Refinanzierungssituation mit Kundengeldern aber weiter ausbauen können.

Stabiles Wachstum im Anlagebereich

Aufwärts geht es mit Anlagen. Der Kommissionsertrag im Wertschriften- und Anlagegeschäft sei um 6,9 Prozent gewachsen. Er lag in den ersten beiden Quartalen bei 2,5 Millionen Franken. Die Bank kommentiert, dass dieser Bereich im Hinblick auf den weiter wachsenden Margendruck im Zinsengeschäft immer wichtiger werde.

Ausbau in Oberegg

In diesem Frühjahr fanden in der APPKB-Niederlassung in Oberegg Bauarbeiten statt. Dabei wurden weitere Arbeitsplätze und Beratungsräume geschaffen. Ueli Manser, Direktor der APPKB, sagt:

Ueli Manser, Direktor Appenzeller Kantonalbank. PD

«Entgegen dem gegenwärtigen Trend schliessen wir keine Niederlassung – im Gegenteil. Mit dem Umbau in Oberegg stärken wir den Standort bewusst und konnten unser Team vor Ort weiter ausbauen.»