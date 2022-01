BANKEN Appenzeller Kantonalbank spürt Margendruck im Zinsengeschäft – Gewinn fällt tiefer aus als 2020 Die Appenzeller Kantonalbank steigerte im vergangenen Jahr zwar ihre Bilanzsumme. Die tiefen Zinsen drückten aber auf die Gewinne.

Der Hauptsitz der Appenzeller Kantonalbank in Appenzell. Bild: PD

Ueli Manser, Direktor der Appenzeller Kantonalbank, schaut zufrieden aufs vergangene Geschäftsjahr seiner Bank zurück. Die Hypothekarausleihungen stiegen um 175 Millionen Franken. Auch die Kundengelder nahmen um über 160 Millionen zu. Die Bilanzsumme wuchs um 5,6 Prozent und kratzt an der Vier-Milliarden-Grenze.

Appenzeller Kantonalbank mit solidem Ergebnis in Mio. Franken 2020 2021 Veränderung % Bilanzsumme 3771 3983 5,6 Betriebsertrag 41,4 41,1 –0,6 Geschäftsaufwand 18,9 19,3 2,1 Geschäftserfolg 21 20 –4,7 Gewinn 12 11,5 –4 Personalbestand (Vollzeit) 86 85

Auch dass die Börsen 2021 trotz der Pandemie im Hoch waren, nützt der Bank: Die Erträge aus Kommissionen im Anlagegeschäft legten um 12,6 Prozent auf knapp fünf Millionen Franken zu. Auch bei den Depotvolumen verzeichnete die APPKB ein Wachstum. Insgesamt lag der Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft bei 6,1 Millionen Franken, 7,2 Prozent über dem Vorjahr. Auch im Handelsgeschäft gab es ein leichtes Wachstum auf 1,3 Millionen.

Bankdirektor Ueli Manser. Bild PD

Wachstum im Anlagegeschäft

Das Anlagegeschäft wird für die Bank tatsächlich immer wichtiger. Denn der Margendruck im Zinsgeschäft machte sich 2021 stärker bemerkbar: Neue Hypotheken werden zu tiefen Zinsen vergeben, «viele Leute refinanzieren zudem ihre alten Hypotheken zu tieferen Sätzen», sagt Manser. War es in den Vorjahren noch möglich, diesen Effekt mit höheren Volumen und günstigeren Refinanzierungen auszugleichen, gelang dies 2021 nicht mehr: Der Erfolg aus dem Zinsgeschäft ging Netto um 2,1 Prozent auf 33,3 Millionen zurück.

Gleichzeitig stieg der Geschäftsaufwand wegen höherer Personalkosten um gut 400'000 Franken. So lag der Geschäftserfolg 2021 mit 20 Millionen Franken eine knappe Million unter dem Ergebnis des Vorjahres. Der Gewinn ging um 482'000 Franken auf 11,5 Millionen zurück. Für Ueli Manser aber kein Grund zur Sorge. «Ein Erfolg von 20 Millionen ist ein gutes Ergebnis», sagt er. Dass die Cost-Income-Ratio weiterhin unter 50 Prozent liegt, zeige, dass die Bank weiterhin effizient unterwegs sei.

Steigen die Zinsen?

Bankratspräsident Roman Boutellier. Bild: PD

Ob der Margendruck bald nachlässt? Bankratspräsident Roman Boutellier sieht auch in diesem Jahr Herausforderungen. Auch wenn sich alle auf eine Normalisierung freuen würden, die Pandemie ist noch nicht vorbei. So informierte die AppKB die Medien auch dieses Jahr per Videokonferenz statt vor Ort in Appenzell. So bleiben auch manche Probleme noch ungelöst, die in den letzten Monaten auftauchten. «Die Staaten und Notenbanken haben grosse Mengen Liquidität in den Markt gepumpt», sagt Boutellier. Die Staatsschulden sind gestiegen. «Die Inflation zieht an, damit kommen auch die Zinsen in Bewegung.»

Tatsächlich hat die US-Notenbank Zinserhöhungen angekündigt. «Leicht steigende Zinsen würde ich begrüssen», sagt Ueli Manser. Sie könnten den Margendruck im Zinsgeschäft etwas erleichtern. «Aber man darf nicht vergessen, die tiefen Zinsen haben für die Kunden Vorteile.» Sie seien auch ein Grund, weshalb viele KMU trotz Corona ihre Investitionsprojekte durchgeführt haben.

Neue IT-Plattform

Weiter wechselte die Appenzeller Kantonalbank im vergangenen Jahr auf eine neue IT-Plattform. Damit sei die Bank auf die weitere Digitalisierung vorbereitet. Die Bank baute aber auch den Standort in Oberegg um. So entstand nicht nur mehr Platz, die Niederlassung wurde auch personell gestärkt.