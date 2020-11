Stadler angelt sich zweiten Servicevertrag in den USA In Texas hat der Schienenfahrzeugbauer die Instandhaltung der Flotte der Denton County Transportation Authority (DCTA) übernommen. Als Teil des Vertrags haben ein Dutzend Servicemitarbeitende zu Stadler gewechselt. Sie unterhalten die Flotte aus elf dieselelektrischen Gelenktriebwagen, die Stadler im Jahr 2009 für 74 Millionen Dollar an die DCTA verkauft hatte.

Ein Stadler-Gelenktriebwagen der DCTA im Einsatz in Nordtexas. Bild: PD

Das Servicegeschäft auch ausserhalb Europas stärken und ausbauen - das ist ein strategisches Ziel der Ostschweizer Firma Stadler. Denn Unterhalt und Wartung tragen zur Kundenbindung bei und generieren höhere Margen als der Bau des Rollmaterials.

Nun kann Stadler einen weiteren Erfolg in den USA melden. Für die Denton County Transportation Authority (DCTA) ist das Unternehmen seit Ende Oktober 2020 für die Instandhaltung der elf Gelenktriebwagen (GTW) zuständig, die Stadler vor elf Jahren an die DCTA verkauft hatte.

Der Vertrag läuft über mindestens neun Jahre

Als Teil der Übergabe des Services der DCTA-Flotte an Stadler haben auch ein Dutzend Mitarbeitende der bisherigen Unterhaltsgesellschaft zu Stadler gewechselt. Weitere 20 Arbeitskräfte arbeiten neu für die Rio Grande Pacific Corporation (RGPC), die nun für den Betrieb sowie den Unterhalt der DCTA-Infrastruktur wie das Schienennetz und die Signale in Nordtexas zuständig ist.

Der Vertrag läuft über neun Jahre zu einem festen Preis und einer Restlaufzeit von fünf Jahren, und er kann von DCTA um weitere fünf Jahre verlängert werden. Stadler arbeitet als Subunternehmer von RGPC.

Auch im Grossraum Dallas wird Stadler für den Service besorgt sein

Für Stadler ist es der zweite Instandhaltungsauftrag in den USA nach jenem für Dallas Rapid Transit (DART) in Texas. An diese hat Stadler im Jahr 2019 acht dieselelektrische Triebzüge des Typs Flirt verkauft, die gegen Ende 2022 in Betrieb gehen sollen. Der Auftragswert inklusive der Planung eines Servicedepots beträgt 119 Millionen Dollar.