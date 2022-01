Bahnverkehr Grossauftrag: Stadler liefert erneut Züge nach Serbien Der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler hat einen weiteren Auftrag aus Serbien erhalten. Es geht um die Lieferung von 18 Zügen im Wert von 117 Millionen Franken.

Einer der 21 Stadler-Flirt für Serbien, die im Jahr 2013 bestellt worden waren. Bild: PD

Bestellerin der 18 vierteiligen elektrischen Stadler-Triebzüge des Typs Flirt ist die staatliche serbische Bahngesellschaft Srbija Voz. Die Züge im Wert von 112,3 Millionen Euro (117 Millionen Franken) werden mit einem Kredit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) über 100 Millionen Euro und mit Mitteln aus dem serbischen Staatshaushalt finanziert.

Die neuen Züge sollen in Serbien im Regionalverkehr alte Dieselzüge ersetzen. Bei der Auftragsvergabe hat sich Stadler gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt, die französische Alstom und ein italienisches Konsortium um Hitachi Rail, eine Tochtergesellschaft des japanischen Hitachi-Konzerns.

Stadler muss sich mit Informationen noch zurückhalten

Stadler-Sprecher Fabian Vettori bestätigt auf Anfrage den Zuschlag für den Auftrag über die 18 Flirt. Vergeben wurde der Auftrag laut der EBRD an Stadler Polen. Bedeutet dies, die Züge werden an Stadlers polnischem Produktionsstandort in Siedlce montiert?

Vettori will sich darüber und zu weiteren Fragen noch nicht äussern und schreibt, «dass auf Wunsch des Kunden weitere Informationen zum Auftrag und den Fahrzeugen im Rahmen der Vertragsunterzeichnung im Laufe des Februars bekanntgegeben werden».

Srbija Voz verfügt bereits über 21 Flirt und hat drei Kiss bestellt

In der Flotte von Srbija Voz finden sich bereits 21 vierteilige elektrische Stadler-Triebzüge des Typs Flirt. Diese 160 km/h schnellen Fahrzeuge waren 2013 für rund 100 Millionen Euro bestellt und 2014/15 für den S-Bahn-Verkehr in der Region Belgrad geliefert worden.

Der erste Stadler-Doppelstöcker des Typs Kiss für Srbija Voz, der am 29. Oktober 2021 an den Kunden übergeben worden ist. Bild: PD

Zudem hat Srbija Voz im April 2021 bei Stadler für 62,2 Millionen Euro drei 200 km/h schnelle, dreiteilige elektrische Doppelstöcker des Typs Kiss geordert, von denen der erste am 29. Oktober 2021 ausgeliefert worden ist. Srbija Voz will diese drei Stadler-Züge auf der 75 Kilometer langen und kürzlich modernisierten Strecke zwischen Belgrad und dem nördlich gelegenen Novi Sad einsetzen, die Mitte März 2022 wiedereröffnet wird.

Diese Strecke ist Teil des Korridors Belgrad–Budapest. Die Modernisierung des Abschnitts zwischen Novi Sad und der serbisch-ungarischen Grenze soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden.