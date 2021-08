BAHNVERKEHR Die ÖBB bestellen neue Züge für Vorarlberg – Stadler bleibt im Rennen um einen Milliardenauftrag Nach dem Debakel mit neuem Rollmaterial von Bombardier für den Nahverkehr in Vorarlberg ordern die ÖBB als Ersatz 21 Züge bei Siemens. Davon unbeeinflusst bleibt die Ausschreibung für bis zu 540 neue Züge, bei der auch Stadler gute Chancen eingeräumt werden.

Ein Desiro ML von Siemens im Cityjet-Design der ÖBB am Wiener Hauptbahnhof. Bild: Philipp Horak/ÖBB (17. September 2015)

Zwei Jahre Verspätung und wegen Problemen mit der Software noch immer keine behördliche Zulassung: Die ÖBB haben nichts als Ärger mit ihrer Bestellung von 21 elektrischen Triebzügen bei Bombardier für den Nahverkehr in Vorarlberg. Seit einiger Zeit ist klar: Diese Züge werden in Vorarlberg nie in den Verkehr gesetzt, und die ÖBB haben sie zurück an den Hersteller geschickt.

Auf der Suche nach möglichst raschem Ersatz sind die ÖBB bei Siemens fündig geworden und bestellen dort nun 21 Triebzüge des Typs Desiro ML; weitere 25 Stück für Tirol könnten folgen. Der Zuschlag für Siemens hat sich abgezeichnet, denn als «wesentliches Kriterium» haben die ÖBB in ihrer Ausschreibung vom Januar 2021 eine verkürzte Lieferzeit von einem Jahr verlangt. Dies kann nur ein Anbieter erfüllen, der bereits passende Fahrzeuge bei den ÖBB in Betrieb hat. Und das ist Siemens: Gut hundert Desiro-Züge verkehren in Österreich als Cityjet. Die neuen Desiro für Vorarlberg sollen ab Ende 2022 im Einsatz sein.

Kampf um einen Grossauftrag für bis zu 540 Züge

Die 21 Züge von Bombardier waren Teil einer ersten Tranche aus einem Rahmenvertrag von bis zu 300 elektrischen Triebzügen, welche die ÖBB Ende 2016 bei Bombardier bestellt hatten. Um den Auftrag hatten sich auch Siemens und der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler beworben.

Nach den Problemen mit den Zügen für Vorarlberg ist für die ÖBB laut früheren Angaben klar, dass sie aus diesem Rahmenvertrag mit Bombardier keine weiteren Züge abrufen werden. Vielmehr haben sie mittlerweile eine neue Ausschreibung gestartet zur Beschaffung von bis zu 540 elektrischen Triebzügen. Hierfür werden auch Stadler gute Chancen eingeräumt, zum Zug zu kommen.