Bahnverkehr «Das lästige Umsteigen entfällt» – Im modernisierten Stadler-Doppelstöcker direkt von Zürich via Schaffhausen nach Stuttgart reisen Der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler rüstet jene 17 Doppelstöcker des Typs Kiss auf, welche die Westbahn an die Deutsche Bahn verkauft. Davon profitieren künftig auch Bahnreisende von Zürich nach Stuttgart. Der Auftrag ist 22 Millionen Euro wert.

Ein Stadler-Kiss, der früher der Westbahn gehörte und nun auf der IC-Strecke Rostock–Dresden fährt. Bild: PD

«Viel Komfort für Fahrgäste und Personal»: Das verspricht Stadler, sobald das Unternehmen die 17 Kiss-Doppelstöcker modernisiert hat. Stadler hatte diese Züge 2011 und 2017 in zwei Tranchen an die österreichische Westbahn für die Strecke Wien–Salzburg geliefert. Im Juli 2019 kündigte die Westbahn den Weiterverkauf des Rollmaterials an die Deutsche Bahn (DB) an, und im Oktober 2019 bestellte die Westbahn bei Stadler 15 nigelnagelneue Kiss als Ersatz.

Von den 17 Doppelstöckern, die nun aufgerüstet werden, sind die neun vierteiligen Einheiten bereits seit März 2020 bei der DB im Einsatz, und zwar auf der IC-Strecke Rostock–Berlin–Dresden. Sechsmal pro Woche verkehrt zudem eine Komposition in der Nacht von Rostock via Berlin, Leipzig und Nürnberg nach Wien, wo sie beim Gemeinschaftsunternehmen ÖBB Stadler Services gewartet wird.

Ohne umsteigen und komfortabler nach Stuttgart

Sobald die 15 neuen Kiss bei der Westbahn verfügbar sind, übergibt diese auch die bisherigen acht sechsteiligen Doppelstöcker an die DB. Diese Übergabe ist für das vierte Quartal 2021 vorgesehen. Die DB will die acht Kiss dann auf der IC-Strecke Zürich–Schaffhausen–Singen–Stuttgart einsetzen und dort auf den Fahrplanwechsel per Dezember 2022 die stündliche Direktverbindung realisieren. Der Stundentakt besteht bereits heute, doch zu jeder zweiten Stunde müssen die Fahrgäste in Singen umsteigen.

Künftig wird nicht nur «das lästige Umsteigen entfallen», wie es der baden-württembergische Landesverkehrsminister Winfried Hermann formuliert, sondern die Passagiere reisen in modernisierten Zügen. Stadler wird demnach die Fahrgastinformation und das WLAN verbessern, Reservierungsanzeigen an allen statt wie bisher nur an ausgewählten Plätzen einrichten, alle 17 Züge mit dem Zugsicherungssystem ETCS Baseline 3 ausrüsten und die Genehmigung für den Personenverkehr in der Schweiz einholen. Aussen werden nach den Vierteilern auch die Sechsteiler künftig im IC-Erscheinungsbild daherkommen.

Ersatz für störanfällige Bombardier-Züge

Erledigt werden die Arbeiten von Stadler Rail Service Deutschland. Geschäftsführer Volker Keller spricht von einem «spannenden Aufrag» und sagt:

«Die umfassende Anpassung relativ neuer Fahrzeuge ist keine alltägliche Aufgabe, dafür eine, die uns umso mehr Freude bereitet.»

Mit dem geplanten Einsatz der Stadler-Doppelstöcker zwischen Zürich und Stuttgart möchte die DB eine weitere Verbesserung erwirken: Sie will gleichzeitig den Verkehr auf der Gäubahn, also dem Abschnitt Singen–Stuttgart, wieder zuverlässiger gestalten, denn die Stadler-Züge sollen auch die auf der Gäubahn bisher eingesetzten störanfälligen IC2-Züge von Bombardier ersetzen.

Was dann noch fehlt, ist die politische Gewissheit, wie es mit dem Ausbau der Strecke der Gäubahn weitergeht. Angedacht ist, diese in mehreren Schritten auszubauen, um die Fahrzeiten zu verkürzen und die Anschlüsse in Singen und in Stuttgart sichern zu können. Derzeit dauert die IC-Reise von Zürich nach Stuttgart ohne Umsteigen 2 Stunden 55 Minuten und mit Umsteigen 11 Minuten länger.