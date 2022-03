Werkzeugmaschinen Aufträge verdoppelt: Starrag hat die Basis gelegt für Wachstum und Rentabilität Nach den pandemiebedingten Einbrüchen und abgeschlossener Restrukturierung sieht sich der Werkzeugmaschinenhersteller gerüstet für bessere Verkäufe und Ergebnisse – sofern nicht geopolitische Verwerfungen das Geschäft verderben.

Ein Starrag-Mitarbeiter an einer Werkzeugmaschine von Droop+Rein. Bild: PD

Der Vergleich zweier Kennzahlen sticht bei Starrag besonders ins Auge: 2021 sank der Umsatz um 1,5 Prozent auf 293 Millionen Franken, doch der Auftragseingang hat sich auf 379 Millionen Franken annähernd verdoppelt. Das hat den Auftragsbestand zum Jahresende auf 256 Millionen Franken um fast die Hälfte erhöht, wodurch der Werkzeugmaschinenhersteller mit Sitz in Rorschacherberg die Kapazitätsauslastung über 2022 hinaus gesichert sieht.

Der Auftragseingang bewegt sich nun wieder auf dem Niveau früherer Jahre. Der starke Anstieg gegenüber 2020 erstreckt sich über alle Abnehmerindustrien, angeführt von Luft- und Raumfahrt, gefolgt von Industrie, Transport und Energie. Auch geografisch nahmen die Aufträge aus allen wichtigen Regionen (Europa, Asien und Nordamerika) zu.

Aufträge als Highlight in Millionen Franken 2020 2021 Veränderung in % Auftragseingang 192,5 378,7 96,7 Auftragsbestand 173,7 255,8 47,3 Umsatz 297,1 292,6 –1,5 Betriebsergebnis 1,3 –8,5 - Reingewinn –0,6 –5,4 - Mitarbeitende 1356 1316 –2,9

Standort Mönchengladbach geschlossen

Starrag sieht damit den weitgehend pandemiebedingten Einbruch von 2020 überwunden. Zudem hat die Gruppe ihre Restrukturierung namens «Programm 2021» «weitgehend abgeschlossen». Dabei hat das Unternehmen laut eigenen Angaben in den vergangenen beiden Jahren die Betriebs- und Personalkosten um über 30 Millionen Franken dauerhaft reduziert.

Im Rahmen des Programms kündigte Starrag im Juli 2021 die Schliessung des Dörries-Scharmann-Werks Rheydt im deutschen Mönchengladbach an, was das Aus für gut 100 Arbeitsplätze bedeutete. Die Schliessung des Standorts, an dem die Werkzeugmaschine Ecospeed produziert wurde, belastet Starrag mit Restrukturierungskosten von 13,3 Millionen Franken für Abfindungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen.

Restrukturierung reisst Starrag ins Minus

Diese Restrukturierungskosten haben für die Starrag Group einen Betriebsverlust von 8,5 Millionen Franken zur Folge. Unter Ausklammerung dieser Kosten hätte ein Betriebsgewinn von 4,8 Millionen Franken resultiert, was die operative Marge von 0,5 Prozent auf freilich immer noch schmale 1,6 Prozent verdreifacht hätte. Unter dem Strich steht ein Reinverlust von 5,4 Millionen.

«Aufgrund der positiven Weichenstellung für 2022» (dickere Auftragsbücher, annähernd beendete Restrukturierung, tiefere Kostenbasis, verbesserte Ertragslage) schlägt der Verwaltungsrat eine Dividende von einem Franken pro Aktie vor, davon die Hälfte steuerfrei aus Reserven aus Kapitaleinlagen. Im vergangenen Jahr war die Dividende ausgefallen.

2022 will sich Starrag auf allen Ebenen verbessern

Starrag-Chef Christian Walti. Bild: PD

Für 2022 zeigt sich Starrag «zuversichtlich gestimmt» – sofern weder die Pandemie noch «allfällige geopolitischen Verwerfungen» die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen. Über den Ukraine-Krieg verliert das Unternehmen in der Mitteilung kein Wort. Vor einer Woche hatte hingegen Starrag-Chef Christian Walti gesagt, er rechne damit, bis auf weiteres keine Exportgenehmigungen für Ausfuhren nach Russland zu erhalten, weil die Präzisionsmaschinen der Starrag als Dual-Use-Güter gelten.

Grundsätzlich aber sieht sich Starrag «mehr als zuvor gerüstet, vom Wiederaufschwung der Märkte zu profitieren». Für 2022 rechnet sie mit einer deutlichen Zunahme des Umsatzes, einem etwas verhalteneren Anstieg des Auftragseingangs nach der vorjährigen Verdoppelung sowie klaren Zunahmen des Betriebsergebnisses und der operativen Marge.