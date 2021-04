Auch Spar fährt mit Wasserstoff - und will noch vor Weihnachten eine Wasserstofftankstelle eröffnen

Spar hat einen Wasserstoff-Laster in Betrieb genommen. Damit fahren in der Ostschweiz bereits rund zehn H2-Lastwagen. Spar arbeitet deshalb mit Avia Osterwalder zusammen: Noch dieses Jahr soll in Winkeln die zweite Wasserstofftankstelle eröffnet werden.