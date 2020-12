Arbonia stösst das digitale Fenster weiter auf

Pleite der Swisswindows: Mitbewerberin Arbonia hat im Fensterbau mit Verlagerungen die Wende geschafft

Anders als Swisswindows hat Arbonia die Fensterherstellung in der Schweiz aufgegeben. Die Produktion der Ego Kiefer in Altstätten und im Waadtland wurde in den Osten Europas verlagert, wo in hoch automatisierten Fabriken und zu deutlich tieferen Löhnen gearbeitet wird. Arbonia-Chef Alexander von Witzleben erwartet weitere Konkurse von Schweizer Herstellern.