Arbeitsmarkt Das Stellenangebot ist um über ein Zehntel geschrumpft Unternehmen in der Ostschweiz haben im vierten Quartal 2020 insgesamt 11 Prozent weniger Stellen ausgeschrieben als vor Jahresfrist. Unsere Region schneidet damit besser ab als die Schweiz im Durchschnitt, und gegenüber dem dritten Quartal hat sich die Lage stabilisiert.

Der Stellenmarkt hat sich 2020 eingetrübt, zum Jahresende hin aber etwas stabilisiert. Bild: Matthias Jurt

Landesweit waren zum Ende des vierten Quartals 2020 insgesamt 15 Prozent Stellen weniger ausgeschrieben als Ende 2019. Das zeigt der jüngste Adecco Group Swiss Job Market Index, den der Personalvermittler Adecco zusammen mit der Universität Zürich erstellt. Monica Dell’Anna, Chefin der Adecco-Gruppe-Schweiz, sagt:

«Die erste Pandemiewelle und die darauffolgenden breit verhängten Schutzmassnahmen haben viele Unternehmen stark getroffen, was zu einem schweizweiten Einbruch in der Zahl an Stelleninseraten geführt hat.»

Immerhin: Seit diesem Einbruch ist die Zahl der Stellenausschreibungen bis zum vierten Quartal 2020 wieder um 8 Prozent gestiegen. In vielen Branchen und gerade in der Binnenwirtschaft habe sich eine Erholung abgezeichnet, so beispielsweise über den Sommer hinweg im Gastgewerbe und Baugewerbe und zeitweise im verarbeitenden Gewerbe. Aber auch das Gesundheitswesen konnte sich erholen, als die verschiebbaren Operationen wieder aufgenommen werden konnten.

Zürich zieht den Stellenmarkt nach unten

Aber: Diese Erholung wurde durch die Einschränkungen und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der zweiten Welle gebremst, die Gastrobetriebe sind nach wie vor geschlossen, und seit Montag sind auch weite Teile des Detailhandels im Lockdown.

Sieht man sich die sechs Schweizer Grossregionen mit 25 Kantonen (das Tessin wird von Adecco nicht berücksichtigt) an, so fällt auf: Fünf der sechs Regionen schneiden bei den Stellenausschreibungen weniger schlecht ab als die Schweiz im Durchschnitt. Stärker im Minus liegt einzig der Grossraum Zürich (Kantone Zürich und Schaffhausen) mit einem Minus von 23 Prozent im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahresquartal.

Ausgeschriebene Stellen Veränderung in Prozent im 4. Quartal 2020 gegenüber Vorjahresquartal -20 -15 -10 -5 0 Zentralschweiz Nordwestschweiz Ostschweiz Genferseeregion Espace Mittelland Schweiz Grossraum Zürich

Am besten gehalten hat sich demnach die Zentralschweiz mit -7 Prozent, gefolgt von der Nordwestschweiz (-9 Prozent) und der Ostschweiz (-11 Prozent), zu der auch Graubünden und Glarus gezählt werden. Dahinter liegen die Genferseeregion (-13 Prozent), der Espace Mittelland (-14 Prozent und eben der Grossraum Zürich.

Der Bau und vorläufig die Industrie haben sich gut geschlagen

Die Ostschweiz betreffend schreibt Adecco, hier sei das Stellenangebot kurz nach Einführung der coronabedingten Schutzmassnahmen im März 2020 ist das Stellenangebot zwischenzeitlich eingebrochen. Und weiter:

«Mittlerweile hat sich die Lage in der Ostschweiz stabilisiert, wobei eine Erholung bisher weitgehend ausblieb.»

Wie Adecco zeigt, gibt es aber erhebliche Differenzen zwischen den einzelnen Berufsgruppen: Nahezu auf Vorjahresniveau gehalten hätten sich die Berufe von Industrie und Bau mit einem Minus von 3 Prozent, was für die Ostschweiz, «in der die Exportindustrie wichtig ist, besonders relevant war». Der Lockdown im März 2020 führte zu einem Einbruch im zweiten Quartal, wobei sich der Stellenmarkt für diese Berufe schon im dritten Quartal wieder stark erholt hatte und sich im vierten Quartal auf diesem Niveau stabilisierte.

Die Berufe der persönlichen und sozialen Dienstleistungen gingen im vierten Quartal 2020 im Vorjahresvergleich um 14 Prozent zurück, wobei Berufe des Gastgewerbes besonders stark litten. Im Vergleich zum Vorquartal zeichnet sich in dieser Berufsgruppe mit einem Plus von 5 Prozent eine Erholung ab. Allerdings ist die Entwicklung wegen des erneuten Lockdowns im ersten Quartal 2021 ungewiss.

Deutlich weniger Jobinserate für Techniker

Die Stelleninserate in den Unternehmensdienstleistungen brachen im vierten Quartal 2020 um 21 Prozent ein und gegenüber dem Vorquartal um 9 Prozent. Hierzu gehören beispielsweise Berufe in Handel und Verkauf, aber auch kaufmännische und administrative Angestellte.

Noch stärker sackte das Stellenangebot in den Berufen von Technik und Informatik ab, nämlich um 38 Prozent gegenüber Vorjahr und 15 gegenüber dem dritten Quartal 2020. Dieser Einbruch betrifft laut Adecco vor allem die Stellenanzeigen für Techniker.

Erschwernisse im Maschinen- und Metallbau

Aus der jüngsten Konjunkturumfrage der St.Galler Kantonalbank (SGKB) geht ausserdem hervor, dass es kaum einem Industriebetrieb an Personal mangelt und dass viele Industriebetriebe ihren Auftragsbestand und ihre technischen Kapazitäten als zu gross einschätzen.

Am Konjunkturforum «Zukunft Ostschweiz» Mitte November 2020 sagte SGKB-Ökonomin Caroline Hilb Paraskevopoulos: «Während sich das Baugewerbe mit der Geschäftsentwicklung praktisch einstimmig zufrieden zeigt, kämpfen Unternehmen aus dem Maschinenbau und der Metallindustrie stärker mit den Erschwernissen.» Im Dienstleistungssektor seien vor allem Unternehmen aus der IT zufrieden mit dem Geschäftsverlauf. Weniger gut laufe es Firmen aus der Gastronomie, der Werbung und dem Verlagswesen.