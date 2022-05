ARBEITGEBER Hilti als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet Der liechtensteinische Konzern erhält bereits zum siebten Mal einen Top-Rang als «Great Place to Work».

Bei Hilti arbeitet man gern, glaubt man dem Ergebnis der Umfrage. Bild: PD

Hilti belegt dieses Jahr den sechsten Platz auf der Rangliste von Great Place to Work. Es ist bereits das siebte mal, dass der Bauzulieferer die Auszeichnung erhält. Die Bewertung basiert zu zwei Dritteln auf einer Umfrage unter den Mitarbeitenden. Ein Drittel der Bewertung basiert auf Angaben des Unternehmens, wobei sich dieses einem Audit seiner Personalprozesse unterzieht. Great Place to Work bewertet Unternehmen anhand von sechs Kriterien: Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften, nachhaltige Wertschöpfung, Effektivität der Führung, gelebte Werte, das Engagement und die Motivation der Mitarbeitenden, zu Innovationen beizutragen, sowie das Ausmass, in dem alle Teammitglieder ihr Potenzial ausschöpfen können.

Vertrauensbeweis

«91 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen würden Hilti Freunden und Verwandten als grossartigen Arbeitgeber weiterempfehlen. Das ist die beste Bestätigung, die man sich wünschen kann», resümiert Philip Janssen, Head of Headquarters Human Resources bei Hilti.

Darüber hinaus hat Hilti den Swibeco Benefits Award für seine Zusatzleistungen erhalten. Am neuen Benefit-Portal in der Konzernzentrale können Mitarbeitende unter verschiedenen Zusatzleistungen wie Familienangebote, Gesundheitsleistungen oder Versicherungen auswählen. «Der Grossteil unserer Mitarbeiterleistungen bezieht sich auf Gesundheit und grüne Mobilität. Beides sind Schlüsseldimensionen unserer Nachhaltigkeitsstrategie», resümiert Philip Janssen.