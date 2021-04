Thurgau Äpfel, Birnen und Beeren verkauft wie noch nie – Tobi Seeobst profitiert von der Pandemie Das Kernobst und die Beeren der Thurgauer Tobi Seeobst AG haben wegen Corona reissenden Absatz gefunden. Zudem sind Äpfel und Birnen reichlich an Lager, und das Unternehmen hat fast neun Millionen Franken ins neue Beerenzentrum in Egnach investiert.

Schweizer Äpfel in Hülle und Fülle bei der Tobi Seeobst AG. Bild: Nana Do Carmo

116 Millionen Franken hat die Tobi Seeobst vergangenes Jahr umgesetzt. Das ist Rekord, und es sind gut 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Blick auf die einzelnen Produktegruppen zeigt: Tobi ist überall gewachsen, und zwar um 12 Prozent bei den Äpfeln, die fast die Hälfte des Umsatzes ausmachen, um 16 Prozent bei den Birnen, 8 Prozent bei den Beeren und 3 Prozent beim Steinobst.

Tobi Seeobst verzeichnet einen Rekordumsatz in Millionen Franken 2019 2020 Veränd. in % Umsatz 106,1 116 9,4 Cashflow 7,7 10 29,8 Betriebsergebnis 1,9 2,7 42,9 Jahresgewinn 1,7 1,9 9,6 Mitarbeiter 172 166 –3,5

Das von Benno Neff operativ geleitete und von René Bock präsidierte Unternehmen hat auch eine Haupterklärung für den reissenden Absatz, den die Produkte gefunden haben: Corona: So hat die Schweizer Bevölkerung die Ferien grösstenteils im Inland verbracht. Folge war eine gute Nachfrage nach Kernobst vor allem während des Lockdowns im Frühling und nach Beeren im Sommer. Dank einer guten Ernte habe man die Versorgung jederzeit gewährleisten können. Auch hat Tobi die Margen verbessern können.

Lenken die Tobi Seeobst AG: Verwaltungsratspräsident René Bock (links) und Geschäftsführer Benno Neff. Bild: Nana Do Carmo

Die Lager an Äpfeln und Birnen sind gut gefüllt

Tobi handelt mit Früchten aus Schweizer Produktion. Das Un­ternehmen lagert, sortiert, verpackt und verkauft diese Früchte. Dank guter Kernobsternte verfügte Tobi per Ende Jahr über einen Rekordbestand an Äpfeln und nur leicht weniger Birnen als vor Jahresfrist. Die Kernobstlager werden laut Tobi bis in den kommenden August reichen, also bis zur nächsten Ernte. Beim Steinobst war die Zwetschgenernte sehr gut und erreichte fast das Volumen des Rekordjahrs 2018. Dagegen fiel die Kirschenernte wegen Frostschäden deutlich kleiner aus.

Was ebenfalls auffällt: Die Nachfrage nach Biofrüchten steigt kontinuierlich. Vergangenes Jahr betrugen ihre Verkäufe fast 23 Millionen Franken nach 20 Millionen im Vorjahr, womit ihr Umsatzanteil annähernd ein Fünftel erreicht. In den vergangenen fünf Jahren hat sich Tobis Bioumsatz glatt verdreifacht.

Mehr Platz für die Beeren, weniger Plastik

Das Unternehmen hat vergangenes Jahr erneut in seine Infrastruktur investiert. Schwerpunkt war das neue Beerenzentrum in Egnach. Der Bau kostet 8,8 Millionen Franken und ist diesen Frühling bezugsbereit. Das Beerenzentrum enthält neben Büros, einer Spedition und einem Lager für Leergebinde eine neue Abpackhalle. In dieser werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit so geregelt, dass beim Packen auch im Sommer keine Früchte mehr beschlagen werden.

Voran kommt Tobi auch bei den Bemühungen, bei Einwegverpackungen Plastik zu sparen. Dies mit weniger festen Apfeltragtaschen sowie dem Einsatz von Graspapier und speziell geschichtetem Karton, was den Verbrauch an Plastikfolien mindert.