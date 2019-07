Airopack verlässt SIX im November Baarer Verpackungshersteller zieht sich definitiv von der Börse zurück. Livio Brandenberg

Die SIX wird die Namenaktien von Airopack aus dem Handel nehmen. (Bild: Christian Beutler/Keystone)

Der Verpackungshersteller Airopack Technology mit Holdingsitz in Baar verabschiedet sich von der Schweizer Börse. Die SIX habe einem Gesuch auf ein Delisting sämtlicher Namenaktien zugestimmt, teilte das Unternehmen gestern mit. Der letzte Handelstag für die Aktien, die massiv an Wert verloren hatten, ist auf den 31. Oktober 2019 festgesetzt worden, die Dekotierung erfolgt per 1. November.

Per Anfang November wird auch die Adresse des Holdingsitzes verschwinden, da es sich hierbei quasi nur noch um eine leere Hülle handelt. Dies war auch der Grund für den Rückzug von der Börse. Das operative Geschäft in den Niederlanden besteht weiterhin. Airopack hatte mit diversen Problemen zu kämpfen, darunter Buchhaltungsmängel.