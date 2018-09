Acrevis Bank richtet mit grosser Kelle an Wachstumspläne, Digitalisierung, Kundenberatung – all dies kostet die Regionalbank eine Stange Geld. Sie hat ihre Strategie modifiziert und will ihren Digitalisierungs- und Innovationsfonds verdreifachen. Thomas Griesser Kym

Der Hauptsitz der Acrevis Bank am Marktplatz in St. Gallen. (Bild: Urs Bucher/St.Gallen, 14. Februar 2017)

Ein halbes Jahr ist Michael Steiner als Nachfolger Stephan Weigelts als Chef der Acrevis Bank im Amt. Sein allererster Auftrag lautete: Überprüfung und Anpassung der Strategie. Diese hat sieben Jahre auf dem Buckel, und nun bedarf es einer Neuformulierung mit Horizont 2025.

Kürzlich hat der Verwaltungsrat der Ostschweizer Regionalbank das Resultat der Strategieüberprüfung verabschiedet. Es baut laut Steiner «auf den ­bewährten Stärken auf». Zu den Schlagworten gehören verantwortungsvolles Banking, risikobewusste Geschäftspolitik oder üppige Eigenmittelausstattung. Diese übertrifft mit einer Kapitalquote von 19 Prozent das regulatorisch geforderte Minimum von 12,2 Prozent bei weitem. Zudem will Acrevis auch weiterhin Interessenkonflikte tunlichst vermeiden. Das gelinge, weil 95 Prozent der Aktionäre der Bank auch deren Kunden sind. «So haben wir keinen Zielkonflikt zwischen Kunden und Shareholdern», sagt Steiner. Ein weiterer Punkt ist der Verzicht auf die Emission eigener Produkte, was eine unabhängige Beratung garantiere.

Michael Steiner, Chef Acrevis Bank. (Bild: Urs Bucher)



Alles beim Alten bleibt trotzdem nicht. Das ist schon wegen der aktuellen Marktlage und der laufenden Veränderungen nicht möglich. So will Acrevis künftig stärker als bisher auf Wachstum fokussieren. Dies nicht als Selbstzweck, sondern um mehr Ertrag zu generieren. Denn wegen der Tiefzinsen und des Eindringens neuer Marktteilnehmer wie etwa Fintech-Unternehmen sind die Margen unter Druck, und die schärfere Regulierung und die Digitalisierung erzeugen Kostendruck.

Von zehn auf dreissig Millionen Franken

Die Wachstumsambitionen kosten Geld, und Steiner zeigt sich gewillt, deutlich zu investieren. Dabei will Acrevis Ressourcen aufbauen in der Finanzplanung, neue Vorsorgelösungen kreieren sowie bei Anlagen auch mit institutionellen Kunden ins Geschäft kommen. Ausserdem soll das ­Research ausgebaut werden. Geplant ist ferner, am Rande des Marktgebiets, das sich zwischen Boden- und Zürichsee ausbreitet, akquisitorisch zu wachsen. Spruchreif ist nichts; Steiner sagt dazu, «aktuell geht es den Banken noch recht gut». Sobald aber das Umfeld schwieriger werde, sei es gut möglich, dass die eine oder andere kleinere Bank unter das Dach der Acrevis schlüpfen wolle. Geografisch sind laut Steiner Gebiete wie das Rheintal, das Zürcher Ober- und Unterland, Schaffhausen oder das bestehende Marktgebiet im Visier. Kein Thema sei der Thurgau. Dort, in Frauenfeld, hat sich kürzlich als erstes Regionalinstitut die Bank Linth angesiedelt, und Valiant ist für 2019 angekündigt. Alteingesessene Regionalbanken jedoch gibt es im Thurgau keine, und eine Niederlassung auf der grünen Wiese eröffnen will Steiner nicht. Am eigenen Netz mit acht Standorten will er festhalten.

Parallel dazu führt Acrevis ihre Digitalisierungsstrategie offensiv weiter. Als Vehikel zur Finanzierung dient die Acrevis On AG, die auch die Rolle eines Digitalisierungs- und Innovationsfonds spielt. Dieser wurde mit 10 Millionen Franken dotiert, soll aber bald verdreifacht werden: Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom kommenden Jahr vor, den Fonds mit weiteren 20 Millionen Franken zu äufnen. Finanziert werden daraus Projekte wie der «Schalter der Zukunft», wie ihn Acrevis in Rapperswil bereits hat und in Wil im Januar einführt. Kürzlich wurde eine Online-Anlagelösung gestartet, demnächst will man eine Online-Hypothek lancieren, und für den weiteren Verlauf besteht die Vision eines integrierten Kundenportals.