Auch Privatkunden sind willkommen: Abholgrossmärkte sind für alle da

Die Coop-Tochter Prodega als Nummer eins in ihrem Segment führt 31 Abholgrossmärkte in der ganzen Schweiz, darunter aber nur einen in der Ostschweiz, in St.Gallen. Für 2017 wird der Umsatz mit 1,5 Milliarden Franken angegeben. Prodega zählt über 100'000 Kunden aus Gastronomie, Detailhandel und Gewerbe und bietet über 25'000 Produkte.

Aligro hat 14 Abholgrossmärkte in der Schweiz, davon vier in der Ostschweiz in Gossau, Frauenfeld, Sargans und Rapperswil. Diese sind 2017 zur Westschweizer Gruppe gestossen, als Aligro alle neun Märkte der Gossauer CCA Cash+Carry Angehrn übernahm. Verkäuferin war die Migros, die 2006 bei CCA mit 30 Prozent eingestiegen war und sich 2012 CCA ganz einverleibte. Fünf Jahre später stiess die Migros CCA an Aligro ab. Begründung: Zwischen dem CCA-Abholgrosshandel und dem Belieferungsgrosshandel der Migros-Tochter Saviva gebe es zu wenig Synergien.

TopCC, die Tochter der Spar-Schweiz-Gruppe mit Sitz in St.Gallen, hat elf Abholgrossmärkte in der Deutschschweiz, davon vier in der Ostschweiz in St.Gallen, Zuzwil, Buchs und Diessenhofen. Das Sortiment besteht aus bis zu 30'000 Artikeln. Die Muttergesellschaft von Spar Schweiz, Spar Südafrika, gibt den TopCC-Umsatz für das Geschäftsjahr 2019 (per Ende September) mit knapp 300 Millionen Franken an. (T.G.)