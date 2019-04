80-Millionen-Auftrag: Stadler liefert Triebzüge nach Kanada Stadler hat einen Auftrag zum Bau von sieben vierteiligen Triebzügen für Ottawa an Land gezogen. Wie Stadler schreibt, werden die Züge speziell an das raue Klima in Kanada angepasst.

Der Zug des Typs Flirt wurde speziell an die winterlichen Bedingungen in Kanada angepasst. (Bild: pd)

(tn) Die Stadt Ottawa und die SNC Lavalin-Gruppe haben den Auftrag für sieben vierteilige dieselelektrische FLIRT-Züge an Stadler vergeben. Der Auftrag ist Teil der zweiten Phase der Erweiterung der O-Train Trillium Line in Ottawa. Das Auftragsvolumen beträgt rund 80 Millionen Schweizer Franken (106 Millionen Kanadische Dollar). Wie es in einer Mitteilung heisst, wird Kanada damit das 18. Land, in welches Züge des Typs Flirt verkauft werden konnten. Laut Vertrag liefert Stadler die Fahrzeuge ab Mitte des Jahres 2021 nach Ottawa, wo sie anschliessend getestet werden. Für Stadler ist dies der erste Auftrag für Triebzüge in Kanada, jedoch bereits das zweite kanadische Projekt. Für Rocky Mountaineer baute Stadler bereits Panoramawagen, die auf verschiedenen Panoramarouten nordöstlich von Vancouver zum Einsatz gelangen.



Speziell für den Winter angepasst

Wie es im Communiqué weiter heisst, werden die Züge mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde die erweiterte Strecke Trillium Line bedienen.

Die Züge seien zudem speziell für das raue Klima angepasst worden. Es sei nicht das erste Mal. «Insbesondere in Estland, Norwegen, Finnland und Schweden weisen die von Stadler gelieferten Fahrzeuge auch unter strengsten Winterbedingungen eine hohe Verfügbarkeit aus.»