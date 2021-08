TELEMEDIZIN Nun nutzen auch 200 Apotheken die App des St.Galler Start-ups OnlineDoctor Mit einem Bild einer verdächtigen Hautstelle gibt ein Hausarzt über OnlineDoctor eine Schnelldiagnose ab. Nun integrieren auch Apotheken der Gruppen Medbase, Galenicare und Rotpunkt die Dienstleistung in ihre Beratung.

OnlineDoctor bietet bei Hautproblemen Diagnosen übers Netz.

Benjamin Manser

Die App des St.Galler Start-ups OnlineDoctorber wird nun auch in Apotheken angewendet. In über 200 Apotheken wird die App in die Beratung bei Hautproblemen integriert, wie OnlineDoctor mitteilt.

Nur in 15 Prozent der Fälle ist eine Konsultation nötig

Über OnlineDoctor können bereits Patienten bei allfälligen Hautproblemen Rat holen: Aufgrund eines Fotos gibt ein Hautarzt per App eine Schnelldiagnose ab. «Solche Bilder führen mit einem kurzen Frageborgen in 85 Prozent der Fälle zu einer Diagnose», sagt Paul Scheidegger, Dermatologe und Mitgründer von OnlineDoctor. Nur in 15 Prozent der Fälle ist so noch eine Konsultation beim Hautarzt nötig. Heute sind bereits 25 Prozent aller Schweizer Hausärzte an OnlineDoctor angeschlossen. Unterdessen wird der Dienst auch in Deutschland und Österreich angeboten.

Mit den Apotheken seien nun wichtige Akteure im Gesundheitswesen mit an Bord, heisst es in der Mitteilung weiter: Apotheken seien für drei Viertel der Menschen erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen. Damit seien sie eine zentrale Säule in der Versorgung von Patienten.

Kundenbindung stärken

Zu den mehr als 200 Apotheken, die OnlineDoctor verwenden, gehören auch diejenigen der Gruppen Medbase, Galenicare und Rotpunkt. Über OnlineDoctor könnten Apotheken den Service stärken und die Kundenbindung erhöhen. Mit OnlineDoctor können die Apotheken aufgrund der Diagnose auch die passenden Medikamente abgeben. Ausserdem profitierten auch die Apotheken von der Zusammenarbeit mit den Dermatologen, heisst es in der Mitteilung weiter.

OnlineDoctor will die Verfügbarkeit in Apotheken noch ausweiten. Bis Ende Jahr sollen über 300 Apotheken den Hautcheck anbieten. (ken)