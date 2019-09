Video

15 Jahre Google Schweiz: So sieht der neue Hauptsitz aus

2004 startete Google in Zürich mit zwei Mitarbeitern. Unterdessen sind es knapp 4000 geworden. Die Firma musste ihren Standort laufend erweitern. Zum 15. Geburtstag eröffnete der amerikanische Tech-Gigant seinen neuen Europa-Hauptsitz in der Europaallee in Zürich.